Enrique hráčom povoľuje sex pred zápasom. Je smiešne ho zakazovať, vraví

DAUHA. Tréner španielskych futbalistov Luis Enrique uviedol, že hráčom nezakazuje sex pred zápasom. Uviedol to počas MS vo futbale 2022 v Katare pomocou svojho vysielania cez sociálne siete.

"Neprekáža mi, že hráči majú sex večer pred zápasmi. Môžu to robiť, pokiaľ sa nezúčastňujú na orgiách. Je smiešne zakazovať sex. Toto považujem za absolútne normálne.

Ak sa zúčastňujete na orgiách pred zápasom, tak to samozrejme nie je ideálne, ale ako trénera ma vôbec netrápi, čo hráči robia pred zápasom doma. Ak niečo robia, je to preto, že to potrebujú a chcú.