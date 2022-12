MS vo futbale 2022: Nemecku výhra nad Kostarikou nestačila

Nemci síce nakoniec zdolali Kostariku 4:2, no na postup ďalej im to nestačí. Keďže Japonci zdolali Španielov 2:1, práve oni postupujú z prvého miesta a Španieli z druhého.

Costa Rica dala gól! JUAN PABLO VARGAS posiela Kostariku do vedenia nad Nemeckom. Kostarika zahrávala priamy kop, ktorí hráči hlavou predĺžili do ohňa a po druhej hlavičke doklepol loptu do siete Vargas. Gól platí aj po skúmaní VARom.

Oviedo odcentroval do pokutového územia, dobre bránený Campbell sa do koncovky nedostal.

Úvodné zostavy: Kostarika: Navas (C) – Fuller, Ó. Duarte, Waston, J. Vargas, Oviedo – Aguilera, Borges, Tejeda, Campbell – Venegas. Náhradníci: E. Alvarado, Sequeira – Zamora, R. Wilson, Ge. Torres, Salas, Ruiz, D. López, Ca. Martínez, Matarrita, Chacón, A. Hernández, Contreras, Bennette. Nemecko: Neuer (C) – Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum – Goretzka, Gündoğan – Gnabry, Musiala, Sané – Müller. Náhradníci: ter Stegen, Trapp – Bella-Kotchap, Ginter, Kehrer, Günter, Klostermann, Schlotterbeck, Brandt, Havertz, Götze, Hofmann, Adeyemi, Füllkrug, Moukoko.

