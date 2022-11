Španielsko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného online prenosu.



Dnes budeme sledovať zápas z MS vo futbale v Katare medzi Španielskom a Nemeckom



Španielsko

V prvom zápase zdemolovali Kostariku 7:0. Španieli sa týmto víťazstvom zaradili medzi favoritom na zisk trofeje. Dnes majú však proti sebe súpera najťažsieho kalibru z Nemecka. Uvidíme ako sa im podarí zvládnuť tento zápas. Ak by zvíťazili pravdepodobne by už mali íistý postup do vyraďovacej časti.



Nemecko

Nemci sa po prekvapujúcej prehre s Japonskom 1:2 dostali pod obrovský tlak a proti Španielsku musia bezpodmienečne vyhrať ak chcú pomýšlať na postup zo skupiny. Budú to mať však veľmi náročné. Ako poznáme Nemcov spravia všetko, aby boli úspešní. Tento zápas by mal byť ozdobou MS.



Posledný vzájomný zápas



Španielsko : Nemecko 6:0