MS vo futbale 2022: Španieli prekvapivo podľahli Japoncom

Neuveriteľné sa stáva skutočnosťou. Po výbornom obrate proti Nemecku dokázali Japonci predviesť rovnaký kúsok aj proti Španielsku. Do druhého polčasu vstúpili ázijskí futbalisti aktívne, dvoma gólmi v priebehu troch minút otočili skóre a koncentrovaným výkonom v ďalšom priebehu stretnutia dokráčali k veľkému víťazstvu. Španieli sa s výnimkou dvoch-troch šancí zmohli len na optický tlak s monotónnym držaním lopty. Japonsko sa vďaka dnešnému víťazstvu stáva šokujúcim víťazom tejto skupiny, Španieli postupujú z druhého miesta, Nemci po druhýkrát v rade končia už v základnej skupine. To je z mojej strany všetko, ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok večera.

Japoncom sa podarilo otočiť skóre, systém VAR aktuálne preveruje, či šlo o regulárny gól. Loptu dostal do bránky Tanaka, no zdalo sa, že prihrávajúci Mitoma bol už za čiarou.

Španielsko práve strelilo gól! Španieli v posledných minútach pritlačili súpera a hneď sú za to aj odmenení gólom. Azpilicueta poslal do vnútra pokutového územia oblúčik na ÁLVARA MORATU a ten zblízka hlavou prekonáva Gondu – 0:1.

