Lotyšský boj o tri body nestačil. Američania pomohli Slovensku k postupu

Michael Eyssimont, útočník USA: "Vedeli sme, že atmosféra bude divoká. Lotyši majú naozaj dobrý tím a aj dobrú bilanciu s nami. Takže sme vedeli, že to bude náročné. Vedeli sme, že ich nemáme nechávať pred bránkou, no spravili sme to. Vtedy sa dostali späť do zápasu, ale nakoniec sme to uhrali."

Kaspars Daugavinš, kapitán Lotyšska: "Očakávali sme, že sa dostaneme do štvrťfinále. Som hrdý na chalanov, nikdy sme to nevzdali. Na tomto turnaji sme mali ťažké situácie. Tri zápasy po sebe, ale bojovali sme a mali sme šancu až do posledného dňa."

Ralfs Freibergs, obranca Lotyšska: "Bojovali sme, ale nestačilo to. Dnes sme mali zlý začiatok, rovnako ako štart turnaja, kde sme stratili body a na konci to už bolo ťažké dohnať. Predsa len je to USA."