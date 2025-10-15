Hladné Anglicko sa dokonale nasýtilo. Brilantné, teší sa Tuchel z postupu na MS

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka dominujú v európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.
V utorok večer natiahli v K-skupine svoju víťaznú sériu na šesť zápasov, navyše stále neinkasovali ani jeden gól a ako bonus si triumfom 5:0 nad Lotyšskom vybojovali miestenku na záverečný turnaj v USA, Kanade a Mexiku.
„Albión“ nenechal nič na pochybách a hneď prvú možnosť využil k tomu, aby si definitívne zabezpečil prvé miesto v tabuľke. S Lotyšskom urobilo v podstate rýchly proces, keď do konca prvého polčasu si trikrát vychutnalo gólovú radosť.
„Brilantné, v šatni je dobrá atmosféra. Našom snom bolo ísť do Severnej Ameriky a splnili sme to. Ďalší dobrý výkon a top výsledok. Šesť výhier a šesť čistých štítov, z toho som veľmi šťastný. Dominancia v zápasoch, hlad a k tomu vyhrávame veľa lôpt.
Sme dobrí a sme na našej ceste. Mám pocit, ako keby sme v klube, pretože hráme agresívne a vysoko napádame. Hráči trénujú na vysokej úrovni a je to dobrá partia chalanov, preto je radosť ich aj trénovať.
Krok po kroku sa dostávame k želanému výsledku,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Anglickej futbalovej asociácie (FA) reprezentačný tréner Thomas Tuchel.
S kapitánskou páskou na ruke potvrdili skvelú streleckú formu v národných farbách Harry Kane. Útočník Bayernu Mníchov sa postaral o dva góly, čím ešte viac vylepšil svoje štatistiky za Anglicko.
Po súboji s Lotyšskom má bilanciu 76 presných zásahov zo 110 reprezentačných zápasov, čím zvýraznil svoj náskok na čele historických tabuliek.
„Vyzerá to jednoducho, ale tieto zápasy sú ťažké. Musíme byť vždy naplno koncentrovaní a myslím si, že teraz to bolo na vysokej úrovni. Musíme držať vysoký štandard, čo sme podľa mňa ukázali. Nedostali sme žiaden gól, kvalifikovali sme sa a hráme skvelý futbal, to sú veľké úspechy.
Na trávniku sa cítim dobre a verím, že v tom budem pokračovať. Postúpili sme na ďalší veľký turnaj, takže viem, že fanúšikovia Anglicka nás prídu podporiť,“ prezradil v pozápasovom rozhovore Kane.
Po prestávke sa podarilo vedenie ešte navýšiť, najskôr si Toniševs dal vlastný gól a tesne pred koncom riadneho hracieho času sa presadil Eze.
Anglicko má po októbrovom asociačnom termíne na konte 18 bodov a rovnaký počet vstrelených gólov.
„Od začiatku do konca to bolo top. Každý do toho dáva všetko a je to vidieť na trávniku. Bojujeme, ideme na maximum. Každý prichádza odniekiaľ a preto sa niečo takéto len tak nevidí. Vypláca sa to, ako držíme spolu,“ povedal autor prvého anglického gólu v zápase Anthony Gordon.
Tabuľka skupiny K
Kvalifikácia MS vo futbale 2026