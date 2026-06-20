    Lopta MS vo futbale sa dostala do vesmíru. Astronauti s ňou vykonali experiment

    Lopta MS vo futbale 2026 vo vesmíre
    Lopta MS vo futbale 2026 vo vesmíre (Autor: NASA)
    TASR|20. jún 2026 o 18:07
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    Vedci z NASA zobrali Triondu na stanicu ISS.

    Oficiálna lopta MS vo futbale sa dostala do vesmíru. Astronauti z NASA ju vzali na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS, aby zopakovali experiment z roku 2019 s cieľom ukázať vplyv dobrej a zlej rovnováhy vo futbalových loptách.

    Zozbierané dáta zlepšili výskumníkom chápanie toho, ako môžu zabudované technológie, napríklad senzory v zápasových loptách, ovplyvniť „správanie“ lopty počas hry.

    Posádka vykonala experiment s rovnováhou a pohybom v nulovej gravitácii, aby zistila, ako sa vnútorná hmotnosť lopty stabilizuje v neprítomnosti vzduchu a gravitácie.

    VIDEO: Oficiálna lopta MS vo futbale sa dostala do vesmíru

    Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať čistý pohyb lopty oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra. To pomáha inžinierom pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt.

    Trionda sa vyznačuje pokročilým aerodynamickým štvorpanelovým dizajnom a vstavaným snímačom pohybu, ktorý sleduje dotykové dáta pri frekvencii 500 Hz.

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