ONLINE: Slovensko - Česko dnes, MS v hokejbale žien 2026 LIVE (semifinále)

Slovenské reprezentantky hrajú dnes semifinálový zápas na MS v hokejbale proti Česku.
Hokejbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Česko dnes (MS v hokejbale žien 2026, výsledky, piatok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta žien Semifinále 2025/2026
26.06.2026 o 20:15
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vzájemný zápas ve skupině:
České hokejbalistky na své slovenské soupeřky prostě umí – od roku 2019 s nimi na světovém šampionátu neprohrály a i dnes zapisují tříbodovou výhru, a to i přesto, že po část zápasu prohrávaly. Domácí vítězství režírovala gólem a dvěma nahrávkami útočnice českého národního týmu Lucie Kubínová.
České hokejbalistky na své slovenské soupeřky prostě umí – od roku 2019 s nimi na světovém šampionátu neprohrály a i dnes zapisují tříbodovou výhru, a to i přesto, že po část zápasu prohrávaly. Domácí vítězství režírovala gólem a dvěma nahrávkami útočnice českého národního týmu Lucie Kubínová.
Česko
Domácí výběr patří společně s Kanadou k absolutní ženské hokejbalové špičce. Za svou samostatnou historii získal 1 zlatou, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí. Ostravskou skupinu Češky naprosto ovládly, a tak se dá předpokládat, že budou chtít zopakovat loňskou účast ve finále, kde se střetly s USA, ale neuspěly.
Domácí výběr patří společně s Kanadou k absolutní ženské hokejbalové špičce. Za svou samostatnou historii získal 1 zlatou, 3 stříbrné a 5 bronzových medailí. Ostravskou skupinu Češky naprosto ovládly, a tak se dá předpokládat, že budou chtít zopakovat loňskou účast ve finále, kde se střetly s USA, ale neuspěly.
Slovensko
Slovenská ženská hokejbalová reprezentace patří k tomu nejlepšímu, co světový hokejbal nabízí. Za svou samostatnou historii získaly Slovenky celkem 6 medailí – 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové. V základní skupině sice dokázaly porazit pouze Švýcarsko a Velkou Británii a v posledním klání, které se odehrálo včera, padly s USA 0:4.
Slovenská ženská hokejbalová reprezentace patří k tomu nejlepšímu, co světový hokejbal nabízí. Za svou samostatnou historii získaly Slovenky celkem 6 medailí – 1 zlatou, 3 stříbrné a 2 bronzové. V základní skupině sice dokázaly porazit pouze Švýcarsko a Velkou Británii a v posledním klání, které se odehrálo včera, padly s USA 0:4.
Hezký páteční večer všem hokejbalovým fanouškům! Na semifinálovém programu hokejbalového šampionátu žen je třaskavé derby mezi domácím Českem a Slovenskem. Úvodní buly bude v Ostravar Aréně vhozeno ve 20:15.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:15.