Ukrajinský šampión odovzdáva tituly a otvára dvere ďalším: Čaká ma ešte posledný tanec

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk oznámil, že sa vzdáva svojich titulov majstra sveta v ťažkej váhe a uvoľní ich pre ďalších záujemcov.
Tridsaťdeväťročný šampión, ktorý mal majstrovské opasky organizácií WBA, WBC a IBF, to oznámil na sociálnych sieťach. Kariéru v profesionálnom ringu, v ktorom má bezchybnú bilanciu 25 víťazstiev, však zatiaľ nekončí.
„Toto je dobre zvážené rozhodnutie, o ktorom som si istý, že mi otvorí nové príležitosti. Toto nie je koniec príbehu. Pokračovanie je pred nami,“ napísal Usyk na sociálnej sieti X.
„Chcem uvoľniť všetky opasky, ktoré momentálne držím, aby som ich dal k dispozícii chlapcom, ktorí o ne budú ďalej bojovať,“ dodal vo videoodkaze.
Usyk vlani v júli skompletizoval v dueli s Britom Danielom Duboisom zbierku opaskov všetkých štyroch hlavných organizácií a stal sa druhýkrát absolútnym majstrom sveta.
V novembri potom uvoľnil majstrovský opasok organizácie WBO, pretože neplánoval nastúpiť na povinnú obhajobu.
Pred mesiacom obhájil v tesnom súboji s kickboxerom Ricom Verhoevenom titul WBC. Má aj opasok menej významnej organizácie IBO.
„Priatelia, opúšťam opasky, ale nie tento šport, pretože ma ešte čaká posledný tanec,“ dodal Usyk.