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    Skončím, keď sa rozhodnem ja, nie vy, povedal Ronaldo. Poďakoval aj kritikom

    Cristiano Ronaldo.
    Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. júl 2026 o 22:03
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    Ronaldo povedal, že toto sú majstrovstvá sveta, ktoré si užil najviac.

    Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo v nedeľu priznal, že už nie je taký futbalista, aký býval, a odpovedal kritikom, ktorí ho podľa vlastných slov „chcú posledných 23 rokov zabiť“.

    Štyridsaťjedenročný útočník to povedal v predvečer osemfinálového duelu so Španielskom na MS, ktoré sú jeho posledné v kariére. Na tlačovej konferencii bol striedavo optimistický, veselý i sentimentálny.

    „Už nie som ten hráč, aký som býval, ale nedarí sa mi až tak zle,“ vyhlásil portugalský kapitán a poukázal na to, že v štyroch zápasoch na MS v Severnej Amerike strelil tri góly, dva proti Uzbekistanu pri výhre 5:0 v skupinovej fáze a penaltu pri víťazstve 2:1 nad Chorvátskom v osemfinále.

    Jeden z najlepších hráčov histórie s radosťou reagoval na novinárov, ktorí sa ho dychtivo pýtali na jeho budúcnosť a na kritiku, ktorá na neho počas šampionátu mieri.

    „Je to tak od mojich 18 rokov, to sa nezmení. Vždy som vkladal telo i dušu do snahy dosiahnuť naše ciele, či už hrám alebo nehrám, vždy budem hrať dôležitú úlohu.

    Ako som už povedal, skončím, keď sa rozhodnem ja, nie keď sa rozhodnete vy, vždy sa pýtate tú istú otázku. Nechcem na to upriamovať pozornosť, pretože to nie je také dôležité,“ citovala ho agentúra AFP.

    Ronaldo povedal, že toto sú majstrovstvá sveta, ktoré si užil najviac, pričom spomenul „emócie“ na ihrisku aj mimo neho. Keď sa ho znova pýtali na jeho reprezentačnú budúcnosť, odvrkol:

    „Snažili ste sa ma zabiť posledných 23 rokov, ale museli ste vidieť, že to za to nestojí, je to strata času, ale snažíte sa a snažíte sa a snažíte sa a snažíte sa. Som na to tak zvyknutý,“ povedal Ronaldo, ktorý je najlepší strelec v histórii medzinárodného futbalu.

    „Nebudem viac ani menej Cristiano Ronaldo, keď vyhrám majstrovstvá sveta. Vek vám dáva zrelosť a skúsenosti, aby ste videli, aké relatívne môžu byť veci.

    Dokonca vám ďakujem za útoky, ktoré cítim po dovŕšení 40 rokov... Kritika je spôsob, akým rastiete, takže ďakujem, že ste to robili,“ pokračoval Ronaldo, ktorého z tlačovej konferencie vyprevadili aplauzom.

    Bývalý hráč Manchestru United, Realu Madrid či Juventusu Turín si dokonca vybral jedného reportéra, pretože „viem, že ma nemá rád“, a vyzval ho, aby položil otázku, informovala AFP.

    „Aby som sa s vami porozprával, niektorými z vás, najmä tými, ktorí nás nemajú radi, veľmi dobre si pamätám tváre ľudí,“ povedal s úsmevom.

    „Počúvajte, budem úprimný: nech sa zajtra stane čokoľvek, Cristiano Ronaldo odíde s čistým svedomím. Nie na 100 percent, ale na 1000 percent, pretože v živote a futbale som do toho dal všetko.“

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