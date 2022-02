LIVE HOKEJ: USA - Slovensko naživo na zimnej olympiáde v Pekingu 2022

Dôležitú úlohu sme zvládli, čo sa týka vyrovnania. Obrovské sily nechávajú naši hokejisti na ľade, ale malo to svoj význam. Po 60 minútach USA – Slovensko 2:2. A teraz to bude v predĺžení buď alebo a veríme, že to vyjde na nás.

Odohrali sme päťdesiat minút čistého času. Vždy je to tesné, ale dnes nám do tejto chvíle robí problémy koncovka. Stále však žijeme a pracujeme ďalej.

Američania znova pohrozili. Brendan Brisson robil iba to, čo sme mu dovolili a bolo to naozaj nebezpečné. Rybár sa s ním presúval a chytil mu šancu.

Juraj Slafkovský zobral puk, dvíhal hlavu, no nevidel nikoho voľného! Spoza bránkovej čiary chcel zaskočiť Manna, ale ten mu to vyrazil pravým ramenom!

Juraj Slafkovský zobral puk, dvíhal hlavu, no nevidel nikoho voľného! Spoza bránkovej čiary chcel zaskočiť Manna, ale ten mu to vyrazil pravým ramenom!

USA dalo gól! SAM HENTGES si to pekne pripravil, potiahol do strany a zasúval puk do otvorenej brány Rybára. Asistencie: Nick Perbix a Nathan Smith.

Amerika zaváhala pri prechode do nášho pásma. Rosandić chcel pridať niečo navyše a vyskúšal si výpad v kombinácii so Zuzinom, od ktorého sa odrazil puk pod chrániče gólmana Manna.

Od prvej sekundy sme si museli poradiť s tlakom Američanov. Podarilo sa ho eliminovať. Išli sme do vedenia, keď pekne hore zakončil Juraj Slafkovský, ale do sirény stihla USA vyrovnať.

Samuel Takáč vyštartoval do boja. Slafkovský sa mu to snažil presne poslať do rýchlosti. Za bránkou súpera zviedol súboj s Nessom. Obidvaja skončili na ľade.

Úvodné zostavy: USA: Commesso (Mann) – Kampfer, A. Ness (A), Faber, Cooper, Warsofsky, Perbix, Helleson – Agostino, B. O'Neill, Miele (C) – Beniers, Abruzzese, Knies – Farrell, N. Cates (A), Meyers – Hentges, N. Smith, Brisson – N. Shore. Trenér: David Quinn. Slovensko: Rybár (Konrád) – Čerešňák (A), Čajkovský, M. Rosandić, Marinčin, Kňažko, Gernát, Š. Nemec – Hrivík (C), Cehlárik (A), Takáč – Jurčo, L. Hudáček, K. Pospíšil – Kelemen, Krištof, Zuzin – Slafkovský, Miloš Roman, Daňo – Regenda. Trenér: Craig Ramsay..

