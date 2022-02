LIVE HOKEJ: Fínsko - Slovensko naživo na zimnej olympiáde v Pekingu 2022

Vážení hokejoví fanúšikovia, Vítam vás pri sledovaní úvodného zápasu skupiny C na ZOH 2022 v Pekingu medzi Fínskom a Slovenskom.



Fínsko na poslednej olympiáde v roku 2018 účinkovalo takisto v skupine C. Suomi sa prebojovalo do štvrťfinále. V ňom neprešlo cez Kanadu, ktorá si zaistila postup po tesnej výhre 1:0. Fíni v Pjongčangu obsadili konečné 6. miesto. Do súboja so Slovákmi by mali vstúpiť aj s posledným hráčom Markom Anttilom, ktorý už mal konečne negatívny test.



Slovensko pred štyrmi rokmi patrilo do skupiny B. Cestu turnajom začalo víťazstvom nad výberom Ruska, no nasledovali tri zaváhania a nebol z toho prienik do štvrťfinále. O všetkom rozhodla hladká porážka 1:5 s Američanmi. Slováci od začiatku napísali na súpisku všetkých dvadsaťpäť mien. Ani náš tábor neobišli opakovane pozitívne výsledky testovania, ale už by malo byť všetko v poriadku.