LIVE HOKEJ: Kanada - Nemecko naživo na zimnej olympiáde v Pekingu 2022

Zajímavá jména v kanadském výběru

Mezi obránci lze jmenovat Owna Powera, který v devatenácti letech už má titul mezi juniory. Tomuto mladíkovi je přisuzována zajímavá budoucnost v NHL. Pokud by Kanada dokázala vyhrát zlato, Power by se stal prvním hráčem v historii, který by měl zlatou medaili z her a to ještě před vstupem do světa NHL!

Pokud se podíváme do útoku, ten byl měl vést kupříkladu Corban Knight, který hraje v KHL (Omsk). O něco zvučnější jméno je Eric Staal, kterému už je sice 37 let, ale má zkušenosti! Vítěz Stanley Cupu, olympiády a taky mistr světa.



I přesto, že na hry nakonec nemohli přijet hráči z NHL, Kanada poskládala mužstvo hlavně z evropských klubů. A i toto mužstvo může ukázat svou sílu. Nebude to taková síla, pokud by na hry mohli hráči z NHL, ale Javorové listy mají zkrátka z čeho vybírat.