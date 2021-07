Dvoch položil na zadok a zariadil postup. Weiss napodobnil pamätný gól

DUBLIN, BRATISLAVA. Priemerný výkon so šťastným koncom. A prehra, ktorá napokon nebolí.

Aj tak sa dá charakterizovať odvetný zápas Slovana Bratislava na pôde írskeho Shamrocku Rovers v 1. predkole Ligy majstrov.

„Niektorých hráčov, vrátane tých najskúsenejších, som nespoznával. Boli veľmi nervózni.

Psychika a zodpovednosť zohrali veľkú úlohu, no máme výplaty a dobré kontrakty na to, aby sme to ukázali,“ pre klubový web uviedol tréner Vladimír Weiss starší.