Slavia v odvete bojovala zo všetkých síl a vyhrala. V Lige majstrov však končí

BRATISLAVA. Futbalisti Slavie Praha zvíťazili v utorok v odvete 3. predkola Ligy majstrov 2021/2022 v Edene nad Ferencvárosom Budapešť 1:0, ale to im na postup do play off nestačilo, keďže v prvom zápase prehrali 0:2.

Slavia sa tak presunie do play off Európskej ligy.

Sparta má istú skupinu Európskej ligy

V tíme českého majstra hrali do 65. minúty slovenskí reprezentanti Ivan Schranz a Jakub Hromada, medzi náhradníkmi v tíme Ferencvárosu figuroval Róbert Mak.

Maďarský majster stále živí nádej na zopakovanie účasti v základnej skupine Ligy majstrov z minulej sezóny.