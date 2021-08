Primitívne chyby, hneval sa Weiss. Slovan aj tak zarobí milióny

"Nechytal, dal som mu šancu, nemôže sa to stať. Na druhej strane, mali sme štyri-päť gólových šancí, musíme o výsledku rozhodnúť skôr. Som rád, že sme postúpili, potrebovali sme to, skúsime šťastie v ťažšej súťaži," hodnotil zápas Weiss.

Tréner Slovana komentoval aj vylúčenie Vernona de Marca, ktorý dostal druhú žltú kartu po tom, čo po odpískaní odkopol loptu.

"To, čo urobil Šulla, bola hlúposť, ale to, čo urobil De Marco, bolo ešte primitívnejšie. Vedel, že má kartu, upozorňoval som hráčov so žltými kartami, aby hrali bez faulu a on urobí toto. Bude potrestaný."

Opäť nastúpil aj policajt

Weiss zdôraznil, že Slovan sa musí rýchlo posilniť. "Verím, že prídu noví hráči. Musíme sa posilniť, lebo inak toto mužstvo ľahne. Ligu, Slovenský pohár, Európu, to nezvládneme," pokračoval.

"Musíme priniesť štyroch nových hráčov. Kedy? Už včera bolo neskoro. Zaspali sme na prestupovom trhu, musíme byť živší, lebo hráčov na trhu je relatívne dosť," vysvetlil.