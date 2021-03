Gutová-Behramiová popiera, že vypadla na protest. Od rána som bojovala, vraví

Gutová-Behramiová v sobotu definitívne prišla o možnosť zabojovať o celkové prvenstvo vo SP, to nakoniec získala Slovenka Petra Vlhová.

V niektorých médiách sa rozbehli špekulácie, že mohlo ísť o protest proti zrušeniu zjazdu a super-G, úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome to však poprela.

Pre švajčiarsku televíziu SRF sa vyjadrila, že hlasy v hlave jej hovorili, že "už je toho dosť a už to ďalej nejde".

"Je pre mňa dôležité, aby som dokončila sezónu zdravá. Už sa mi raz stalo, že som sa cítila podobne ako dnes a napriek tomu som to vyskúšala. Vtedy som si roztrhla krížny väz. Rozhodla som sa radšej skončiť pri druhej bránke, ako spadnúť pri siedmej," citoval ju portál Eurosportu.

Ale pri druhej bránke som si uvedomila, že to nebude bezpečný zjazd do cieľa," uviedla Gutová-Behramiová, ktorá vyhodnotila riziko zranenia ako príliš vysoké.

"Koniec sezóny je stále ťažší a ťažší. Už od rána som bojovala, ale stále som chcela súťažiť a vyskúšať to. Dúfala som, že mi pomôže adrenalín, keď sa postavím na štart.

Po jej nečakanom konci v prvom kole sa začalo špekulovať o možnom proteste, keďže Gutová-Behramiová pred pár dňami kritizovala rozhodnutie organizátorov zrušiť zjazd a super-G, v ktorých mohla zdramatizovať boj o veľký glóbus.

Ten nakoniec získala Vlhová s náskokom 160 bodov. O nič také sa ale nejednalo a Gutová-Behramiová je so svojou sezónou spokojná: "Opäť jazdím na úrovni, na akej som zvykla predtým a miešam poradím na čele. To je to, v čo som vždy dúfala a na čom som pracovala. Som veľmi spokojná s dvoma medailami z MS a sezónou v super-G."