Borbély: Anglické hviezdy sú eklekticky pospájané. Chýba im tímová synergia

„Veľmi by som si prial Anglicko,” vyslovil želanie krátko po postupe Slovenska expert Ladislav Borbély.

BRATISLAVA. Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká v osemfinále EURO 2024 (ME vo futbale) neľahká skúška. Vyzve reprezentáciu Anglicka.

Anglická reprezentácia síce vyhrala svoju skupinu, no pripísala si až dve remízy s Dánskom (1:1) a Slovinskom (0:0).

Futbalisti Anglicka majú káder plný hviezd, no ako celok nedokážu naplniť potenciál mužstva.

„Súper má veľké individuálne kvality, no sú eklekticky pospájané a nevytvárajú takú tímovú synergiu, akú by si predstavovali. Dovolím si tvrdiť, že v momentálnej forme by bol tento súper hrateľný,” myslí si Borbély.

