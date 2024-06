Favoritom EURO je stále Anglicko. Predikcia dáva Slovensku tretie najnižšie šance

Šance Anglicka sú vysoké aj preto, že sa nachádza v ľahšej časti pavúka. Na prípadnej ceste do finále sa s určitosťou vyhne Španielsku, Nemecku, Portugalsku, Francúzsku aj Belgicku.

Za zmienku stojí aj to, že v základnej časti súperom dovolili vytvoriť si len 1,15 očakávaných gólov, čo je najmenej spomedzi všetkých tímov.

Analytické čísla ukazujú, že Anglicko má 65-percentnú šancu na výhru v riadnej hracej dobe. V 20 a pol percentách je to remíza a zvyšných 14 a pol percent hrá v prospech Slovenska.

Slovenskí futbalisti Juraj Kucka (vľavo) a Matúš Bero sa radujú po zápase základnej E-skupiny Slovensko - Rumunsko na ME 2024 vo futbale. (Autor: TASR)

Najvyrovnanejší osemfinálový súboj by podľa modelu mohol byť už ten prvý – Švajčiarsko vs Taliansko.

V poradí nasleduje Portugalsko a Holandsko. Tieto tímy majú šance menej ako desať percent. Ďalej sa nachádza Taliansko a Rakúsko so šancami pod päť percent.

Rumunsko síce ovládlo skupinu E, ale v boji o najlepšiu osmičku narazí na kvalitný výber Holandska. Šance Rumunov na postup cez nich sú na úrovni 32,5 percent.

V pohľade na celkovú šancu na zisk titulu sú naši súperi zo základnej skupiny štvrtí od konca so šancami pod hranicou jedného percenta.

Relatívne dobré šance na postup má aj Turecko, ktoré nastúpi proti víťazovi skupiny D, ktorým je Rakúsko. Turci sa tak vyhli Francúzom a na postup do štvrťfinále im model Opta dáva šance 42,4 percent.

Ich osemfinálový súboj s Rakúskom je podľa predikcie druhý najvyrovnanejší.

Aj napriek všetkým týmto ukazovateľom treba pamätať na to, že sú to len čísla a pravdepodobnosti. Na trávniku to môže vyzerať úplne inak.