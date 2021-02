Borbély: Neuveríte, čo dokáže Vlhová s loptou. Prevýši aj ligových hráčov

Je svojský. Preslávil ho najmä štýl komentovania, keďže hovorí veľa a zložito, ale v uplynulých týždňoch zaujal aj účinkovaním v televíznej reklame s fenomenálnou lyžiarkou Petrou Vlhovou. "Nebudete mi veriť. Petra Vlhová zobrala loptu a dvanásťkrát za sebou si ju vyhodila. Na prvýkrát, a to mala na sebe čiapku," tvrdí známy spolukomentátor a tréner reprezentácie Slovenska v malom futbale LADISLAV BORBÉLY. Ako vám to s Vlhovou fungovalo? Na začiatku som si to nevedel celkom predstaviť, ale potom sme dostali scenáre. Ja dominujem verbálne a Petra svojimi aktivitami. Počas našej skvelej spolupráce som zistil, prečo je taká úspešná.

Prečo? Má veľmi silné výkonové nastavenie. Keď sa do niečoho pustí, chce to robiť čo najlepšie. Ľudia sa ma pýtajú, či sme pri natáčaní náročných scén používali triky.

A používali? Drepovanie na fit lopte za súčasného žonglovania je veľmi ťažký úkon. Skúste si to. Zo sto ľudí to dokážu možno dvaja. Pri tejto epizóde natáčania som z Petry vyčítal rovnaký pohľad, ako keď sa chystá spustiť zo štartovacieho bloku. Začne sa koncentrovať výlučne na svoju činnosť - na stodesať percent. Vypojí všetky ostatné stimuly z vonkajšieho prostredia. Poviem situáciu. Skúste. Absolútna väčšina z nás sa na fit lopte neudrží. A nie že ešte k tomu pridá drep a ako bonus aj žonglovanie s petangovými guľami. Petra šla prvýkrát a zošmykla sa z lopty. Druhýkrát sa jej už podaril aj drep, ale spadla jej jedna guľa. Režisér zareagoval, že 'Peťka, nevadí, veď dablérka to spraví namiesto teba.' Petra sa však ohradila, že nie, že ona to spraví. A na tretíkrát to aj dokázala. Vravel som jej, že keď prestane lyžovať, môže ísť rovno do cirkusu. Je neobyčajné zvládnuť taký náročný cvik, aj keď stabilizačné cvičenia sú v tréningovom repertoári lyžiarov. Zistil som, že je pohybovo multitalentovaná.

Postrehli ste to aj pri iných výkonoch, ktoré predviedla v reklame? Hrali sme stolný tenis a robili sme rôzne aktivity, kde si všimnete zručnosť. Viem, že v tréningovom programe má aj jazdu na krosovej motorke či na kajaku. Dokonca hrá na bicích, aby si udržala rytmus. Keď chce niekto podať svetový výkon, musí byť univerzálny. Petra to potvrdzuje. Je silná aj mentálne. Nie je náhoda, že dosahuje fantastické výsledky. Je to dlhoročná tryzna a obeta. Má prísneho trénera, ktorý má nadštandardné požiadavky. Obdivujem, že sa mladá a šarmantná dáma dokáže podriadiť režimu pre svetové výsledky. Je obdivuhodné, v akých podmienkach vystúpila na absolútny vrchol. A to bez adekvátnej štátnej podpory. Hlavnú rolu zohrala podpora rodiny. Verím, že po sezóne povieme, že máme najlepšiu lyžiarku na svete.

Petra Vlhová (vľavo) a Ladislav Borbély. (Autor: archív, Ladislav Borbély)

Vlhová obdivuhodne žongluje s loptou. Zaskočilo vás to ako človeka z futbalového prostredia? Ak by som bol tréner ženskej reprezentácie, ihneď by som ju nasadil na hrot útoku. Mala by aj vhodnú postavu. V minulosti si zvykla zahrať futbal. Aj počas nakrúcania dostala úlohu žonglovať, ale hlavou. A nebudete mi veriť. Zobrala loptu a dvanásťkrát za sebou si ju vyhodila. Na prvýkrát a to mala na hlave čiapku. To ani niektorí ligoví hráči nedokážu. To vám garantujem. Perfektné. Čo vás ešte zaujalo? Bavili sme sa počas prestávok. Ako otec by som sa bál, keby moja dcéra šla rýchlosťou okolo 120 kilometrov za hodinu. Petra mi vravela, že so svojou mamou zvyknú telefonovať a tá jej dohovára, nech neriskuje. A Peťa reaguje, že keď chce niečo vyhrať, tak riskovať musí.

Ako pôsobila počas nakrúcania? Bola uvoľnená? Zažili sme veľmi dobrú atmosféru. Rozumeli sme si. Bola absolútne uvoľnená, má zmysel pre humor. Naša reklama nie je super vážna. Je tam pokus o latentný humor. Trebárs Petra ide na bicykli a ja sa pýtam, koľko kilometrov spraví. A ona reaguje - nikoľko. To bola z jej strany improvizácia. Vedela Vlhová, kto je Laco Borbély? Áno. Ľudia ju upozorňovali, že Lacovi nebude nič rozumieť. Ale zistila, že máme rovnaký športový slang. Ja som hrával futbal na vrcholovej úrovni, dnes som trénerom reprezentácie v malom futbale. Je iné analyzovať odborne zápas do médií a iné hovoriť s hráčmi v kabíne. Tam sa slovník diametrálne mení. Zľudovie. Ja ho ešte obohacujem pejoratívou, lebo má ohromný emocionálny náboj. Vďaka tomu sa vyplavujú negatívne emócie z tela. Aj preto nemôžete použiť slová z modlitebnej knižky, ale skôr z temnej stránky ulice. Sú to ťažko publikovateľné veci. S Petrou sme sa dokázali absolútne bezprostredne baviť a žartovať. V reklame sme sa síce tvárili vážne, ale cieľom bolo vyvolať pocit komickosti.

