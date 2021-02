Prevýšila aj Sagana. Vlhovú sledovalo vyše 900-tisíc ľudí, tvrdí Merčiak

Ťažko povedať, či ho už prekonala. Petra je v súčasnom stave slovenského športu ženské vydanie Petra Sagana. Je to športovkyňa, ktorá ťahá ľudí. Každé preteky sleduje obrovský počet priaznivcov.

Vlhovej preteky majú všeobecne fantastické čísla, aj čo sa týka podielu na trhu. Platí to o každých pretekoch. Bez ohľadu na to, či jazdí doobeda, popoludní alebo večer.

Záležať bude od výsledkov, ako sa bude našim dariť. Ak niekto má reálnu šancu prekonať ju, tak to môžu byť jedine hokejisti alebo futbalisti na EURO.

Momentálne sú to najsledovanejšie športové prenosy. Aj keď tento rok prídu ešte veľké podujatia ako olympiáda, majstrovstvá Európy vo futbale či hokejový šampionát.

Sagan pobláznil Slovensko v lete a priniesol úspechy pre veľmi vážny letný šport. A to isté urobila Vlhová pre zimné športy. Extrémne úspešná športovkyňa, akou bola Anastasia Kuzminová, má v krátkom čase veľmi dôstojnú nasledovníčku. A to som naozaj nečakal.

To znamená, že Vlhovú sleduje už viac ľudí ako Sagana. Je to tak?

Najsledovanejší je, samozrejme, dojazd do cieľa. A tam sa sledovanosť pohybuje cez 600- až 700-tisíc. Ale je to letný mesiac. Teraz v zime je ľudí doma pri obrazovkách viac ako trebárs v júli.

Ťažko sa to porovnáva. Priemerná sledovanosť etapy Tour de France sa rozkladá do vyše troch hodín.

Môžete porovnať etapy Tour de France so Saganom oproti pretekom Svetového pohára, kde jazdí Vlhová?

Veľa pretekov je na programe počas pracovných dní. Prvé kolá sa jazdia predpoludním okolo desiatej a druhé kolá okolo pol druhej popoludní. Vtedy veľa ľudí ešte pracuje. Iste, sledovanosť bude vysoká, ale nepredpokladám, že by sa lámali rekordy.

Petre som vtedy povedal to isté, čo predtým Petrovi Saganovi: vážim si na nich, že zostávajú sami sebou, na nič sa nehrajú. Sú autentickí a bezprostrední. Aj to, akí sú v mediálnom výstupe po každých pretekoch, z nich robí pravý športový fenomén.

Vtedy som mal možnosť sa s ňou dlhšie porozprávať. Bol to veľký zážitok.

Súvisí to s rozsiahlymi bezpečnostnými opatreniami, ktoré robí Medzinárodná lyžiarska federácia. Platí to aj vo Svetovom pohári. Sme v tomto nešťastnom období nútení pracovať s iným modelom, ako sme chceli.

Upozornila, kde si musia dávať slalomárky najväčší pozor. Vysvetlila, ako je kolo postavené. Má to v oku. A v tomto smere sú jej poznatky absolútne nenahraditeľné.

Ukazovala mi trať, opisovala, kde a prečo sa bude rozhodovať, lebo je tam ľadová platňa, lebo prechodová bránka je na takom a takom mieste, čo si bude vyžadovať prechod do roviny. Alebo ako sa zavretá bránka prejaví na rytme, rýchlosti.

Priniesla práve to, čo má mimoriadne úspešný športovec do komentovania priniesť. Rozmer, ktorý zažívala ako lyžiarka, či už v pretekoch alebo v príprave.

S RTVS spolupracuje ako expertka aj bývalá skvelá lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová. Čo to pre vás znamená?

Povedala, že do každej disciplíny na majstrovstvách sveta pôjde s cieľom získať medailu. A toto počuť je úžasné.

Je úžasné, že vedia oceniť jedna druhú. Každá sa musí na začiatku oťukať. Veronika je dnes na úplne inej úrovni, robí prácu v televízii naozaj znamenite. Vie v správnom čase povedať to, čo je potrebné.

Pre mňa ako nestranného pozorovateľa je to niečo vzácne. Sú to súperky v individuálnom športe, ale doprajú si, rešpektujú sa. Nepozerajú na seba krivo.

Keď sme mali tento model počas pretekov vo Flachau či v Záhrebe, všetko fungovalo bezchybne. Zo strany lyžiarok neboli žiadne odmietnutia. Veronika má dodnes výborný a kamarátsky vzťah prakticky so všetkými. Aj s Mikaelou Shiffrinovou.

Velez-Zuzulová má výhodu aj v tom, že jej bývalá kolegyňa zrejme neodmietne dať rozhovor. Je to tak?

Niekedy sa s ňou spojíme, keď sedí doma. Vždy má však presné poznámky. Vždy som mal dobrý pocit, keď som s ňou uzatváral priamy prenos. To, že niekedy niečo povie nespisovne, neberiem ako mínus.

Pri futbale RTVS úzko spolupracuje s bývalým hráčom Mariánom Zemanom, pri hokeji zase s Borisom Valábikom. Je Velez-Zuzulová obdoba tejto dvojice?

Celkom určite. Kvalitných spolukomentátorov sme však mali viac. Nie je to iba o Mariánovi a Borisovi. V zjazdovom lyžovaní sme siahli po pretekárke, ktorá bola ochotná ísť do tejto skúsenosti.

Na Veronike je vidieť, že ju práca baví. Aj keď som zachytil nejaký rozhovor, kde sa vyjadrila, že to nie je pre ňu robota na celý život.

Vlhová je dnes magnetom pre televíznych divákov. Aj preto som rád, že nás prenosmi s Petrinými veľkými úspechmi sprevádza jej predchodkyňa. Veď ešte nedávno spolu parádne reprezentovali Slovensko.

Práve Velez-Zuzulová povedala, že iba málo novinárov rozumie lyžovaniu. Nakoľko komfortne sa vy osobne cítite pri komentovaní alpského lyžovania?

Veľmi, keď vedľa mňa sedí Veronika alebo jej otec Timotej. Prípadne Karol Král (bývalý tréner lyžiarskej reprezentácie, pozn. red.).

To sú ľudia, ktorí vidia každý oblúk, každé zahranenie, postrehnú každý detail. Vidia prácu s lyžami. Majú v oku každého lyžiara. Alebo to, čo by malo byť potrebné pre dobrý výkon v každej disciplíne.

Ich celoživotné skúsenosti a odborné oko, ktoré si pestovali dlhými rokmi na svahoch, nemôže nikto z nás komentátorov dohnať.

Snažím sa v zjazdovom lyžovaní vyznať tak, aby som mal naporúdzi všetky relevantné skutočnosti a fakty. Snažím sa o symbiózu so spolukomentátorom.