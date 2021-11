Slovenky majú na ME istý minimálne bronz vo štvorhre, predviedli parádny obrat

"Do Spa sme cestovali s ambíciou, že chceme zabojovať o medailu. Vedeli sme, že vo štvorhre máme najväčšiu šancu práve my dve s Emou. S tým sme do toho išli, aj na tréningoch sme sa špeciálne venovali deblu.

Nám sa hrá spolu dobre, sme zohraté a azda je to aj vidieť. Po úspechu na ME 2021 v poľskej metropole sme si vraveli, že by by to reálne mohlo vyjsť s medailou, čo by by bolo super. Keby sme v sobotu vyhrali ešte aj semifinále, tak to bude ešte lepšie. Každý duel je však iný, ale my dúfame v čo najlepší výsledok," uviedla Kukuľková.

Veľký obrat

Štvrťfinalistky z júnového európskeho šampionátu dospelých vo Varšave, kde ich len jedno víťazstvo delilo od senzačného medailového úspechu medzi ženami, boli v piatok blízko k vyradeniu v osemfinále, v ktorom otáčali vývoj proti nemeckému páru Yuki Tsutsuiová, Sophia Kleeová z 0:2 na 3:2 na sety (-8, -6, 8, 7, 7).