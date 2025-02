Hagara oslavuje ďalší veľký úspech. Na MS juniorov obhájil bronzovú medailu

"Som veľmi šťastný, že som získal druhýkrát medailu na MS juniorov. Dúfam, že sa ešte všetkým ukážem na MS seniorov a spravím to, čo som túto sezónu chcel a to je kvalifikovať sa na olympiádu," povedal po pretekoch.

Hagara podal vo voľnej jazde výkon podľa svojich predstáv, hoci sa po chorobe necítil stopercentný a priznal, že mal problémy s dýchaním.

"S voľnou jazdou som spokojný, aj keď som nevládal, lebo som bol chorý, spravil som všetko, čo som mohol. Išiel som naplno, nemôžem sa vzdávať. V jazde sa môže stať hocičo, treba bojovať do konca.

Cítil som v druhej polovici jazdy, že už to na mňa prichádzalo, nevedel som sa poriadne nadýchnuť. Snažil som sa v piruete strašne dýchať, aby som to rozdýchal. Do tých skokoch som išiel, vyskočil som, to bolo hlavné. Bolo to ťažšie ako inokedy, zhodnotil bronzový Slovák.

Václavík si oproti krátkemu programu pohoršil o štyri pozície, skončil na 19. mieste. "Povedal by som, že si odtiaľto odnesiem skúsenosti, ktoré som väčšinou nemával - krátky program a postup. To je niečo, čo dúfam, že nabudúce, keď tu budem, tak z toho nebudem mať stres," povedal Václavík vo videu Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu.

Pódiové umiestnenie bolo takmer totožné spred roka, akurát si Nakata s Kórejčanom vymenili medailové pozície.