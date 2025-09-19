Miestenka v nedohľadne. Slovenka pokazila najcennejší prvok, na ďalší dostala nulu

Skate to Milano
Kvalifikačné preteky, ženy, krátky program:
1.
Adelia Petrosjanová
-
68,72 b
2.
Anastasia Gubanovová
Gruzínsko
68,08 b
3.
Loena Hendrickxová
Belgicko
66,92 b
4.
Ruiyang Zhang
Čína
62,78 b
5.
Stefania Yakovlevová
Cyprus
59,37 b
15.
Vanesa Šelmeková
Slovensko
44,42 b
BRATISLAVA, PEKING. Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková obsadila 15. miesto v krátkom programe na olympijských kvalifikačných pretekoch v čínskom Pekingu.
V úvode jazdy na pieseň Is It Love od speváčky Loreen skočila krásny trojitý flip, avšak nevyšiel jej trojitý lutz, ktorý bol nedorotovaný a už nedokázala po ňom predviesť ďalší skok, takže jej chýbala kombinácia.
Mal to byť najcennejší prvok v jej jazde, za ktorý takto dostala iba 1,05 bodu. Neuznali jej ani kombinovanú piruetu, takže dovedna stratila približne desať bodov.
Jej ďalšie dve piruety mali level tri a dva, kým kroková pasáž tiež bola na level dva.
Slovenka získala dovedna 44,42 bodu. Za techniku mala iba 18,76 bodu, v 25-člennom štartovom poli iba štyri pretekárky mali nižšie technické skóre.
Pod neutrálnou vlajkou
Na ZOH sa kvalifikuje prvých päť pretekárov. Slovenka stráca na piate miesto takmer 15 bodov a tak zisk olympijskej miestenky je pre ňu už vysoko nepravdepodobný.
Na prvom mieste je Adelia Petrosjanová, ktorá súťaží v neutrálnych farbách. Pre 18-ročnú rodáčku z Moskvy to bol medzinárodný debut a zvládla ho s prehľadom.
Medzinárodná korčuliarska únia totiž dovolila v každej kategórii účasť na kvalifikačných pretekoch jednému ruskému a bieloruskému pretekárovi či dvojici pod neutrálnou vlajkou, ak splnili podmienky.
Rusom nepovolili štart nominovanej športovej dvojice ani tanečného páru, takže sa predstavia iba v súťaži žien a mužov. V týchto dvoch kategóriách majú zastúpenie aj Bielorusi.
Comeback majsteriek
Na druhom a treťom mieste sú dve bývalé majsterky Európy: Gruzínka Anastasia Gubanovová v minulej sezóne absolútne pokazila majstrovstvá sveta, nedostala sa do voľných jázd a tak o miestenku musí bojovať dodatočne v kvalifikačných pretekoch.
Belgičanka Loena Hendrickx, ktorá je priebežne tretia, zase vynechala celú sezónu pre zranenie a následnú operáciu členka.
Voľné jazdy žien sú na programe v sobotu.
Slovensko už má pod piatimi kruhmi isté zastúpenie v súťaži mužov. Miestenku si na marcových majstrovstvách sveta v Bostone vybojoval Adam Hagara.