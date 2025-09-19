Miestenka v nedohľadne. Slovenka pokazila najcennejší prvok, na ďalší dostala nulu

Vanesa Šelmeková s trénerom Rastislavom Vrlakom v Pekingu.
Vanesa Šelmeková s trénerom Rastislavom Vrlakom v Pekingu. (Autor: Archív V. Š.)
Titanilla Bőd|19. sep 2025 o 16:47
Vanesa Šelmeková je po krátkom programe na 15. mieste.

Skate to Milano

Kvalifikačné preteky, ženy, krátky program:

1. 

Adelia Petrosjanová 

-

68,72 b

2.

Anastasia Gubanovová

Gruzínsko

68,08 b

3.

Loena Hendrickxová 

Belgicko

66,92 b

4.

Ruiyang Zhang 

Čína

62,78 b

5.

Stefania Yakovlevová 

Cyprus

59,37 b

15.

Vanesa Šelmeková 

Slovensko

44,42 b

BRATISLAVA, PEKING. Slovenská krasokorčuliarka Vanesa Šelmeková obsadila 15. miesto v krátkom programe na olympijských kvalifikačných pretekoch v čínskom Pekingu.

V úvode jazdy na pieseň Is It Love od speváčky Loreen skočila krásny trojitý flip, avšak nevyšiel jej trojitý lutz, ktorý bol nedorotovaný a už nedokázala po ňom predviesť ďalší skok, takže jej chýbala kombinácia.

Mal to byť najcennejší prvok v jej jazde, za ktorý takto dostala iba 1,05 bodu. Neuznali jej ani kombinovanú piruetu, takže dovedna stratila približne desať bodov.

Jej ďalšie dve piruety mali level tri a dva, kým kroková pasáž tiež bola na level dva.

Slovenka získala dovedna 44,42 bodu. Za techniku mala iba 18,76 bodu, v 25-člennom štartovom poli iba štyri pretekárky mali nižšie technické skóre.

Pod neutrálnou vlajkou

Na ZOH sa kvalifikuje prvých päť pretekárov. Slovenka stráca na piate miesto takmer 15 bodov a tak zisk olympijskej miestenky je pre ňu už vysoko nepravdepodobný.

Na prvom mieste je Adelia Petrosjanová, ktorá súťaží v neutrálnych farbách. Pre 18-ročnú rodáčku z Moskvy to bol medzinárodný debut a zvládla ho s prehľadom.

Medzinárodná korčuliarska únia totiž dovolila v každej kategórii účasť na kvalifikačných pretekoch jednému ruskému a bieloruskému pretekárovi či dvojici pod neutrálnou vlajkou, ak splnili podmienky.

Rusom nepovolili štart nominovanej športovej dvojice ani tanečného páru, takže sa predstavia iba v súťaži žien a mužov. V týchto dvoch kategóriách majú zastúpenie aj Bielorusi.

Comeback majsteriek

Na druhom a treťom mieste sú dve bývalé majsterky Európy: Gruzínka Anastasia Gubanovová v minulej sezóne absolútne pokazila majstrovstvá sveta, nedostala sa do voľných jázd a tak o miestenku musí bojovať dodatočne v kvalifikačných pretekoch.

Belgičanka Loena Hendrickx, ktorá je priebežne tretia, zase vynechala celú sezónu pre zranenie a následnú operáciu členka.

Voľné jazdy žien sú na programe v sobotu.

Slovensko už má pod piatimi kruhmi isté zastúpenie v súťaži mužov. Miestenku si na marcových majstrovstvách sveta v Bostone vybojoval Adam Hagara.

