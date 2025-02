Nie je fér považovať všetkých Rusov za zlých, vraví dlhoročná krasokorčuliarska novinárka

Najúspešnejšou krasokorčuliarskou krajinou z hľadiska počtu medailí z majstrovstiev Európy, majstrovstiev sveta či olympijských hier je Rusko (ak do jeho bilancie zarátame aj cenné kovy, ktoré získal Sovietsky zväz). Ruskí krasokorčuliari však už takmer tri roky na vrcholných podujatiach chýbajú. Potom, čo Rusko vo februári 2022 zaútočilo na Ukrajinu, majú Rusi a Bielorusi zákaz pretekať takmer vo všetkých športoch, aj na podujatiach organizovaných Medzinárodnou korčuliarskou úniou (ISU). Na olympijských hrách v Paríži sa však pretekári z Ruska a Bieloruska mohli predstaviť pod neutrálnou vlajkou, ak spĺňali určité podmienky.

Medzinárodný olympijský výbor to plánuje riešiť podobne aj na ZOH 2026 v Miláne a Cortine. ISU tak umožnila ruským a bieloruským športovcom, aby sa zúčastnili na olympijskej kvalifikácii, ktorá sa bude konať v septembri v Pekingu. O tom, či to bol dobrý krok, čo to znamená pre konkrétnych korčuliarov a samotný šport a či to znamená návrat Rusov aj na iné vrcholné podujatia, sme sa na nedávnych majstrovstvách Európy v Tallinne rozprávali s azda najskúsenejšou krasokorčuliarskou novinárkou na svete. TATJANA FLADE z Nemecka pokrýva dianie v tomto športe už desaťročia a aj v súčasnosti navštevuje aj preteky v Rusku. ISU povolila ruským a bieloruským športovcom účasť na olympijskej kvalifikácii v Pekingu. Je to podľa vás dobrý krok pre šport? Myslím si, že je správne rozhodnutie, aby sa Rusi mohli zúčastniť na zimných hrách ako neutrálni športovci. Neznamená to, že na olympiádu môže ísť hocikto. Nikto na olympijských hrách nechce vidieť športovcov, ktorí podporujú vojnu a hrozné zločiny, ktoré sa dejú na Ukrajine. Preto bude dôležité preverovanie športovcov. Všeobecne si však myslím, že je to dobré rozhodnutie, aby Rusi mohli súťažiť pod neutrálnou vlajkou.

Je to dobré aj pre samotný šport. Ruské krasokorčuľovanie je síce už tretiu sezónu v izolácii, no stále je na veľmi vysokej úrovni. Tamojší športovci takisto ako všetci ostatní pracujú veľmi tvrdo a snívajú o olympijskom zážitku.

Krasokorčuliarsky svetový šampionát v roku 2022 v Montpellieri bol jedným z prvých veľkých športových podujatí po vypuknutí vojny. Ukrajinskí pretekári tam svojimi jazdami chceli poukázať na to, čo sa deje v ich krajine, boli to veľmi silné posolstvá. Ako sa budú cítiť športovci z Ukrajiny, že na olympiáde musia súťažiť aj proti Rusom? Samozrejme, rozumiem tomu, že mnohí ľudia, najmä Ukrajinci, ale aj z iných krajín, nie sú z tejto situácie nadšení. Sama by som sa cítila podobne, ak by Rusko zaútočilo na Nemecko, na moju krajinu. Myslím si však, že nie je dobré hádzať všetkých do jedného vreca. Nie je to tak, že všetci ľudia v Rusku podporujú vojnu. Ale väčšina z nich nemá možnosť opustiť krajinu a usadiť sa niekde inde. Nemyslím si, že je fér považovať všetkých Rusov za zlých ľudí. Ja som z Nemecka. Ak poznáte históriu Nemecka, tak to ani nemusím ďalej vysvetľovať. Myslím si, že mnohí sa teraz na Rusov pozerajú tak, ako sa pozeralo na Nemcov počas druhej svetovej vojny a po nej. Pritom ani vtedy neplatilo, že všetci Nemci boli zlí. Nemali by sme Rusov hneď súdiť, aj keď chápem, že pre ľudí z Ukrajiny je to ťažké. Ide o ľudí z krajiny, ktorá zaútočila na ich vlasť. Navyše si myslím, že je dôležité podporiť civilnú spoločnosť v Rusku, tamojších ľudí a pracovať proti propagande. Ruská propaganda hlási: „Západ nás nenávidí, chcú nás zničiť.“ Hoci to nie je pravda, tvrdenia typu „všetci Rusi sú zlí a nechceme žiadnych Rusov“, túto propagandistickú mašinériu dobre kŕmia.

Ako bude prebiehať preverovanie športovcov? Niektorí krasokorčuliari sa zúčastnili veľkých zhromaždení na podporu vojny. Bola problematická aj jedna šou, lebo na štadióne bola výzdoba, ktorá vyjadrovala podporu ruskej armáde a vojne. Ako to môže ovplyvniť nomináciu? Nepoznám detaily, čo budú brať do úvahy. Samozrejme, ľudia, ktorí sa otvorene zúčastnili na propagandistických zhromaždeniach, asi neprejdú týmito previerkami. Ale korčuliari, o ktorých vieme, že na takýchto akciách boli, už ukončili kariéru. Neviem, či spomínanú šou v Tule budú brať ako nejaký dôkaz proti pretekárom, ktorí tam vystupovali. Jevgenij Pľuščenko zorganizoval turné, na ktorom sa zúčastnilo mnoho krasokorčuliarov, konalo sa to v rôznych mestách. Štadión v Tule ozdobili miestni organizátori a myslím si, že samotný Pľuščenko sa vyjadril, že nevedel o tom. Bol prekvapený, takisto ako ostatní korčuliari. Na jeho ostatných šou sa nič také nekonalo, takže si myslím, že to nebola iniciatíva z jeho strany, ale prišla od miestnych ľudí.

Ďalším kritériom pre olympijskú účasť je, aby daný športovec nebol spájaný s dopingom. Zverenka trénerky Eteri Tutberidzeovej Kamila Valijevová mala dopingový škandál na ZOH v Pekingu a mnohí si myslia, že v dielni tejto trénerky nie je všetko úplne v poriadku… Valijevovú odsúdili za doping a možno by sa dalo uvažovať aj o zákaze pre jej trénerku. Neviem však, prečo by mali automaticky vylúčiť z olympijskej kvalifikácie nejakého korčuliara preto, lebo spolupracuje s touto konkrétnou trénerkou. Samozrejme, narážam Adeliu Petrosjanovú, ktorá je dvojnásobná ruská šampiónka a pravdepodobne bude hlavnou kandidátkou na to, aby išla na kvalifikačné preteky. V prípade, že by Tutberidzeovú na ne nepustili, jej zverenka by pravdepodobne mohla ísť, ale s iným trénerom.

Stále chodíte na súťaže v Rusku. V akom stave je v súčasnosti ruské krasokorčuľovanie? Prejavila sa na ňom nejakým spôsobom izolácia? Ruské krasokorčuľovanie je stále na vysokej úrovni. Niektoré veci sa zmenili, ale tie nesúvisia s izoláciou. Kategória mužov sa vyvíja veľmi dobre. Predtým boli muži trochu na ústupe, zatienili ich ženy, ktoré žali úspechy a skákali štvoráky. V súčasnosti však muži podávajú veľmi dobré výkony a majú veľmi silných pretekárov. U žien sa zohľadňujú vekové hranice, ktoré zaviedla ISU. Na juniorskej úrovni naďalej vidíme mladé korčuliarky, ktoré skáču štvoráky a trojité axle, ale v kategórii senioriek je už toho menej. Adelia Petrosjanová však stále má štvoráky aj trojitý axel. Druhá z majstrovstiev Ruska, Daria Sadkovová tiež skáče štvoritý tulup. Tretia Alina Gorbačevová zase ovláda štvoritý salchow. Ženy sú teda na veľmi vysokej úrovni, ale nie je to také šialené, keď súťažili Alexandra Trusovová, Alena Kostorná a Anna Ščerbakovová.

Ako to vyzerá v kategórii športových dvojíc a tancov? U športových dvojíc dominovali počas celej sezóny Anastasia Mišinová a Alexander Galljamov. Alexandra Bojkovová a Dmitrij Kozlovskij neboli takí vyrovnaní a niektoré ďalšie páry boli zranené. Na majstrovstvách Ruska tak súťažilo iba osem dvojíc, v minulosti ich väčšinou bolo dvanásť. V tancoch na ľade bolo veľa zmien. Po olympiáde 2022 sa viacero dvojíc rozšilo, prichádzajú nové páry. Nikita Kacalapov prakticky ukončil kariéru. Mladí tanečníci sa stále zlepšujú, ale nie je to také ako v minulosti.

Myslím si, že izolácia mohla najviac ovplyvniť práve kategóriu tancov. V nej je potrebné, aby rozhodcovia videli danú dvojicu počas celej sezóny a aj samotní pretekári a tréneri musia vnímať, aké sú nové trendy v tancoch na ľade, akým smerom sa vyvíja tento šport. Ale sú tu talentované mladé páry a Alexandra Stepanovová s Ivanom Bukinom stále pretekajú, partnerka sa vrátila po pôrode. Väčšina miesteniek na ZOH 2026 sa rozdá na majstrovstvách sveta v Bostone. Krajiny, ktoré si ju tam nezískali, majú ďalšiu šancu v septembri na kvalifikačných pretekoch v Číne, kde budú aj ruskí športovci. Viete si predstaviť, že by sa niektorí z nekvalifikovali na olympiádu, alebo podľa vás s prehľadom získajú miestenku v každej kategórii? Som presvedčená, že v kategórii žien a športových dvojíc sa kvalifikujú. Platí to aj pre mužov, ak športovec, ktorý napokon pocestuje na tie preteky, nevybuchne, čo sa samozrejme môže stať. Závisí to aj od toho, kto tam nakoniec pôjde. Úradujúci majster Ruska Vladislav Dikidži v poslednej dobe máva veľmi stabilné výkony, ale prakticky nemá žiadne medzinárodné skúsenosti. Absolvoval iba jedny medzinárodné preteky, juniorskú súťaž na Memoriáli Denisa Tena v roku 2022.

Z hľadiska schopností by to mal za normálnych okolností zvládnuť, a platí to aj pre ostatných, ak by tam išiel iný pretekár. Aj tanečníci na ľade budú mať veľmi dobré šance na zisk olympijskej miestenky, najmä ak na kvalifikačné preteky pošlú Stepanovovú a Bukina.

Myslíte si, že účasť Rusov na kvalifikačných pretekoch môže znamenať ich návrat aj na iné veľké podujatia, alebo sú to rozdielne veci? ISU sa jasne vyjadrila v oficiálnom komuniké, že toto je iba výnimka zo zákazu. Olympiádu nezorganizuje ISU a Medzinárodný olympijský výbor už v Paríži umožnil účasť ruským športovcom pod neutrálnou vlajkou. Plánujú to isté aj pre hry v Miláne a Cortine. V ISU platí zákaz pre ruských a bieloruských športovcov na majstrovstvách Európy aj sveta. Na majstrovstvách sveta tak nemôžu vybojovať olympijskú miestenku, preto im ISU umožnila účasť na kvalifikačných pretekoch.

To však v tomto momente neznamená, že by sa Rusi mali vrátiť aj na ostatné súťaže. Samozrejme, rada ISU môže kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie, tu už prichádza do úvahy veľa faktorov. Samozrejme, medzi nimi je aj to, či bude vojna pokračovať. Všetci dúfame, že vojna sa čoskoro skončí a uvidíme, čo to bude znamenať. V tejto chvíli však nevidím žiadny náznak toho, že by sa ISU hotovala zmeniť svoje minulé rozhodnutie len preto, že Rusi sa môžu zúčastniť na olympijskej kvalifikácii. Ako prijali ruskí krasokorčuliari správu, že stále môžu snívať o olympiáde? Bolo to veľmi zaujímavé, keďže táto správa vyšla práve počas majstrovstiev Ruska. Pretekári boli veľmi šťastní aj rozrušení. Chýbajú im medzinárodné preteky, sledujú výsledky veľkých podujatí. Niektorí športovci už ukončili kariéru, alebo si dali prestávku, lebo bolo pre nich demotivujúce, že sa nemali šancu porovnávať s tými najlepšími mimo krajiny. Ďalší pokračovali, lebo je to ich život, ich šport a nevedia robiť veľmi nič iné.