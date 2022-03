Bolo to silné, ako v novembri 1989. Na tento šampionát sa nezabudne (komentár)

„Slová ťažké a korčuľovať už nikdy nebudú môcť figurovať v jednej vete. Korčuľovať nie je ťažké. Ťažké je to, čo sa deje u nás, na Ukrajine,“ opakoval neúnavne novinárom Ivan Šmuratko.

Bolo to veľmi jasné stanovisko, ktorým udala tón celému šampionátu. Je len ťažko predstaviteľné, že by sa podobne zachoval aj jej predchodca, dlhoročný šéf francúzskeho zväzu Didier Gailhaguet, ktorý bol zapletený aj do olympijského škandálu v roku 2002 a mal preukázateľné kontakty minimálne s jedným ruským mafiánom.