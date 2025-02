Hagara obhajuje bronz. Nomináciu na svetový šampionát bolo treba zmeniť

Na šampionáte v maďarskom Debrecíne bude mať Slovensko zastúpenie vo všetkých kategóriách. To sa naposledy stalo pred 16 rokmi, na majstrovstvách sveta 2009 v Sofii.

Hagara sa cíti pripravený

„Beriem to ako ďalšiu čoskoro uzavretú kapitolu v mojom živote. Chcem ju zakončiť tak, aby som bol so sebou spokojný,“ uviedol pre Sportnet Hagara.

Hagara je už ostrieľaný pretekár, je to už jeho piaty a zároveň posledný juniorský šampionát.

Hagara vníma, že patrí medzi medailových favoritov. „Určite na to šanca je, ale nechcem na seba klásť tlak a hlavne sa budem sústrediť na svoju jazdu. Chcem ju odjazdiť čo najlepšie a užiť si súťaž. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon,“ zdôraznil 18-ročný pretekár.

Pre Lukáša Václavíka to bude naopak prvý veľký šampionát. 18-ročný Slovák bude môcť medzi juniormi súťažiť aj o rok, je o pol roka mladší ako Hagara.

V tejto sezóne sa Václavík prebojoval do finále Grand Prix, kde bol po krátkom programe tretí, avšak na tréningu pred voľnou jazdou si zlomil nôž na korčuli a napokon skončil šiesty.

„Príprava bola dobrá, aj keď bolo veľa cestovania. Nože aj korčule zatiaľ držia,“ vravel pre Sportnet Václavík, ktorý trénuje v Taliansku.

Jeho cieľom je dostať sa do top 10. „Je to môj prvý svetový šampionát, ale stresovo to vnímam asi tak isto ako aj iné preteky,“ doplnil.