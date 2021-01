Doma nebol sám sebou. Slovenský športovec storočia zomrel mladý

Jeho trénerka Hilda Múdra, ktorú familiárne volal teta, veľakrát spomínala príhodu, keď Ondríkovi dala za úlohu nacvičovať osmičky v rohu klziska, potom sa venovala iným zverencom a úplne naňho zabudla. Vrátila sa o tri štvrte hodiny a malý Ondrej stále tie osmičky usilovne trénoval.

„Je to budúci majster Európy, budúci majster sveta,“ predstavovala Hilda Múdra 13-ročného Nepelu rozhodcom a funkcionárom v Innsbrucku.

Zberateľ medailí

Jej slová sa naplnili. O päť rokov neskôr získal Nepela svoj prvý titul európskeho šampióna a na starom kontinente bol najlepší nepretržite päť rokov, až do konca kariéry. Na svetovom šampionáte triumfoval prvý raz v roku 1971. Na zimnú olympiádu do Sappora išiel ako úradujúci majster sveta. Obdivovalo ho celé Československo.

Od národného hrdinu sa aj v Japonsku očakávalo víťazstvo.

Usilovnosť pri nacvičovaní povinných figúr sa vyplatila. Ani pád vo voľnej jazde po trojitom rittbergri nemohol ohroziť Nepelov olympijský triumf.

„Pred voľnou jazdou som pokojne stála, bol tam veľký náskok. Už som rozmýšľala, že mi bude aj do plaču, keď bude znieť naša hymna. Ale to som si len myslela. Hoci Ondrej spadol, potom už išiel perfektne a počas slávnostného vyhlásenia to už so mnou nič neurobilo,“ priznala Hilda Múdra v staršom rozhovore pre SME.

Z letiska na pohreb

Na pražskom letisku vítal olympijského víťaza obrovský dav. Príchod do vlasti bol však napriek zisku zlatej medaily trpký.

Len hodinu pred Nepelovým príletom pristálo na rovnakej ploche lietadlo s rakvou Hany Maškovej. Majsterka Európy z roku 1969 a verná Nepelova kamarátka havarovala vo Francúzsku, kde po skončení amatérskej kariéry jazdila v revue. Autonehodu neprežila.

Čerstvého olympijského víťaza viezli na jej pohreb vládnou limuzínou.