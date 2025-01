Hagara bol v krátkom programe znovu bezchybný. Vníma, že deti ho už berú ako vzor

TALLINN. Tento krátky program by už vedel odjazdiť, aj keby ho zobudili o polnoci. Jazdí ho bezchybne na tréningu i v pretekoch. V aktuálnej sezóne v ňom nikdy nezaváhal a nezmenilo sa to ani na európskom šampionáte v Tallinne. Adam Hagara predviedol na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní skvelý krátky program na pieseň Another Love od Toma Odella.

Dostal zaň 77,06 bodu, čím síce zaostal za svojím osobným maximom, ale na seniorskej úrovni na veľkých majstrovstvách bola to zatiaľ jeho najvyššia známka za krátky program.

V priebežnom poradí je na 13. mieste. Spokojný s výkonom „Cítil som sa dobre. Na rozjazde som trochu panikáril, vlastne ani nie... Vedel som, že to všetko viem vyskákať, ale na rozjazde mi skoky trochu uchádzali, tak som sa na ne sústredil v jazde viac. Som spokojný so svojím výkonom,“ povedal 18-ročný slovenský pretekár pre Sportnet. Hagara vo svojej jazde skočil kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom, trojitý axel a trojitý flip. Dve jeho piruety dostali najvyšší level štyri, jedna iba level dva. Jeho krokovú pasáž ohodnotil technický panel na level štyri. Osobným maximom Hagaru je 80,90 bodu, čo získal na juniorskej Grand Prix v Ľubľane.

Vlani na majstrovstvách Európy dostal za svoj krátky program 74,97 bodu. Tentoraz tesne prekonal 77 bodov.

„Dostať 77 bodov na majstrovstvách Európy pre mňa znamená veľa. Moji súperi majú štvoritý skok, ja idem s trojitým axlom a som medzi nimi. Môžem byť s tým bodovým ziskom šťastný,“ uviedol Hagara. V posledných dvoch skupinách predstavovali pretekárov pred rozjazdkou po jednom ako vo veľkolepej šou. „Je to nová skúsenosť, je to zaujímavé. Celkom sa mi to páčilo,“ vravel s úsmevom slovenský pretekár. Nabité štartové pole Pred šampionátom otvorene hovoril o tom, že túži po umiestnení v prvej desiatke. Nie je to nereálne, ale ani jednoduché, štartové pole je veľmi nabité.

Na prvom mieste je podľa očakávaní Francúz Adam Siao Him Fa, ktorý získal 93,12 bodu. Druhý Nika Egadze má 91,94 bodu a na treťom mieste je Vladimir Samoilov z Poľska so ziskom 85,98 bodu. Hagara už Samoilova viackrát zdolal, momentálne naňho stráca necelých deväť bodov, kým od deviateho Andrease Nordebäcka ho delia necelé dva body. Na druhej strane, Francúz Kevin Aymoz na 18. mieste stráca na Adama Hagaru 6,38 bodu, čo je tiež iba hodnota jedného trojitého skoku.

„Je tu viac dobrých pretekárov, ako vlani, vrátil sa napríklad aj Daniel Grassl. Zlepšil som sa však aj ja, tak uvidíme. Vo voľnej jazde budem bojovať za každý bod,“ sľuboval Hagara. Na štvorák to ešte nie je Na tréningu deň pred krátkym programom skúšal aj štvoritý tulup, raz sa mu podaril, no ostatné pokusy mu nevyšli.

Štvorák teda ešte nie je v stave, aby ho zaradil do súťažnej jazdy. „Chceli sme sem prísť so štvoritým skokom, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ho nezaradíme. V niektorých tréningoch skočím každý jeden, ale potom sú tréningy, kde zase padám každý jeden. Zatiaľ si s ním nie som istý, ale cítim, že pokiaľ nacvičím tú techniku, tak to bude môj najlepší skok,“ zdôraznil mladý slovenský korčuliar.

Adam Hagara po krátkom programe na ME v krasokorčuľovaní v Tallinne. (Autor: Titanilla Bőd)

V rozjazde neboli všetky jeho skoky perfektné, ale popasoval sa s tým. „Beriem to tak, že to nie je jazda, trvá to iba šesť minút, a niekedy sa ponáhľam do tých skokov. Nenechám sa tým vyviesť z miery, beriem to tak, že v jazde to skočím, lebo vždy som to v jazde skočil,“ vysvetľoval Hagara.

Na ľade vyžaruje istotu, veľmi málo kazí. Že to nie je samozrejmosť, o tom by mohol rozprávať trebárs Kevin Aymoz z Francúzska, ktorý vlani prišiel ako jeden z favoritov, no ani sa nedostal do voľných jázd. V Tallinne sa zdalo, že história sa môže zopakovať, Aymoz pokazil úvodné dva skoky a chvíľku to vyzeralo, že to zabalí, no nakoniec zabojoval a kombináciou to ako-tak zachránil. Do voľných jázd prešiel s odretými ušami. Česť aj zodpovednosť Hagara absolvoval svoje prvé veľké preteky medzi seniormi práve v Tallinne, pred tromi rokmi na majstrovstvách Európy skončil 25., na postup do finále mu chýbal necelý bod. Po súťaži vtedy hovoril aj o tom, že za svojho idola považuje Američana Nathana Chena. Prešli tri roky a talentovaný slovenský pretekár má už slušnú zbierku medailí z juniorských súťaží a postupne sa presadzuje aj medzi seniormi. Pre mnohé deti, ktoré na Slovensku začínajú s krasokorčuľovaním, je už on vzorom.