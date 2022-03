Nie je to čas na pestré kostýmy. Ukrajinec jazdil v reprezentačnom tričku

Tomono sa dozvedel na poslednú chvíľu, že bude súťažiť. Pred týždňom sa ešte zúčastnil na menších pretekoch v Luxembursku. „Bol som už na ceste, keď mi oznámili, že ako náhradník môžem prísť na majstrovstvá sveta. Nebolo to až také nečakané, lebo sa mi to stalo už po piatykrát,“ prezradil.

O rodáka z Kyjeva bol veľký záujem médií. Na otázky odpovedal trpezlivo, ale s neskrývanou bolesťou. „Všetci sa ma pýtajú, čo sa deje v Kyjeve, aké to je. To sa nedá opísať. Je to vojna. Padajú bomby, umierajú ľudia. Deti, ženy, muži. Teraz v Ukrajine krasokorčuľovanie nikoho nezaujíma,“ zdôraznil 21-ročný pretekár.

Rodnú krajinu mohol opustiť na základe výnimky pre vrcholových reprezentantov. Mužov v súčasnosti vzhľadom na vojnový stav z Ukrajiny nepúšťajú.