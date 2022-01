Slovensko má nádejného krasokorčuliara. Teší sa na stretnutie s idolom

TALLINN. Neistota neskúsených? Chlapčenská hanblivosť? Ani náhodou! Pätnásťročný Adam Hagara bol síce najmladším pretekárom v súťaži mužov na majstrovstvách Európy krasokorčuliarov v Tallinne, no na jeho výkone to vôbec nebolo vidieť. Skočil aj trojitý axel, obsadil konečné 25. miesto a od postupu do finále ho delilo iba 0,97 bodu. „Trochu som pretočil výjazd z trojitého axla, ale inak to bolo v pohode. Ak by som išiel čisto, mal by som šancu,“ poznamenal tesne po svojom krátkom programe talentovaný slovenský pretekár.

Výsledky - krátky program mužov 1. Andrej Mozalov (Rus.) 99,76 b. 2. Mark Kondratiuk (Rus.) 99,06 3. Jevgenij Semenenko (Rus.) 99,04 ... 25. Adam Hagara (SR) 65,23

Prostredie prvého veľkého šampionátu ho neznervózňovalo. „Mám tu kamarátov zo zahraničia, z Maďarska či Poľska. Cítim sa tu dobre,“ vravel. A či má medzi súťažiacimi aj nejaký svoj idol? „Idoly budú až na majstrovstvách sveta,“ dodal s úsmevom. Každý môže byť výnimočný Účesom i strihom kostýmu pripomína Nathana Chena. Práve vynikajúci skokan a trojnásobný majster sveta je vzorom mladíka z Bolerázu. „Chcem byť originálny, ale chcel by som raz byť ako on,“ zdôraznil Hagara.

Korčuľovať „nezačal sám od seba“. Chodieval s o šesť rokov staršou sestrou na verejné korčuľovanie a zapáčil sa mu tento šport. „Mal som asi štyri roky a doteraz ma to baví. Baví ma tá originalita, že každý môže byť niečím výnimočný, bavia ma skoky, korčuľovanie všeobecne a to, že sa môžem predvádzať,“ vymenoval Adam Hagara rôzne dôvody, prečo svoj šport miluje. Tento šport aj bolí Trénuje už aj štvorité skoky, ale teraz sa najmä sústredil na trojitý axel. „Štvoráky sú ťažšie preto, lebo musíte vyskočiť vyššie, viac rotovať. Sú aj nebezpečnejšie, trochu zle odskočíte a môžete sa silno udrieť. Pred dvoma mesiacmi sa to stalo aj mne,“ prezradil.

Strach z pádov nie je jednoduché prekonať, pomáha však čo najviac pokusov na tréningu. „Potom sa do toho dostanete,“ tvrdí. Hagara trénuje v Bratislave a v Trnave, popritom chodí do školy, nemá individuálny študijný plán. Ambície mu nechýbajú. „Tento rok som dosiahol, čo som chcel. Chcel som splniť limit na majstrovstvá sveta. Tam by som sa chcel dostať do voľných jázd. Bude to ťažké, ale spravím pre to všetko. V budúcnosti by som chcel byť aspoň majstrom Európy. Dávam si vysoké ciele,“ poznamenal. VIDEO: Adam Hagara na Majstrovstvách štyroch krajín

Najlepší vek? Po dvadsiatke V kategórii žien skáču 15-ročné pretekárky aj tri rôzne štvorité skoky. Ak ich niekto neovláda, môže sa rozlúčiť s medailovými snami. U mužov je to iné. „Ideálny vek mužského pretekára začína asi okolo 19 rokov. Všetci tí najlepší sú už po dvadsiatke, už nerastú a dokonale ovládajú svoje telo. Nové skoky sa už vtedy síce ťažko učia, ale vedia techniku zvládnuť lepšie,“ domnieva sa Hagara.

Vek pomáha pretekárovi aj v tom, aby vedel lepšie interpretovať hudbu. Hagara v krátkom programe jazdí na hudbu od Linkin Parku. „Je to z filmu Need for Speed. Hlavnému hrdinovi zomrel brat a išiel ho pomstiť, ale zistil, že až tak sa mu to neoplatilo. Cíti, že už by sa chcel posunúť ďalej,“ porozprával príbeh svojej jazdy slovenský pretekár. Čakajú ho majstrovstvá sveta So svojím výkonom na kontinentálnom šampionáte je spokojný. Chcel sa ukázať na medzinárodnej scéne a to aj splnil.

Adam Hagara. (Autor: Titanilla Bőd)

Teraz sa už teší na marcové majstrovstvá sveta v Montpellieri a na stretnutie s veľkým idolom. „Nathan Chen je vynikajúci krasokorčuliar. Páči sa mi, ako korčuľuje, ako skáče, ale aj to, akú má povahu. Je strašne milý a so všetkými sa smeje,“ zdôraznil Adam Hagara. A čo keď Američan po olympiáde rozhodne ukončiť sezónu skôr a na majstrovstvách sveta sa nepredstaví? Hagara v tom má jasno: „Tak nič. Ja aj tak pôjdem!“