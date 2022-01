Netradičný sled udalostí. Majstri sveta sa stali aj majstrami Európy

„Je to iný pocit. Vlani nebolo veľa pretekov, išli sme na majstrovstvá sveta a vyhrali sme. Teraz súťažíme každé tri týždne a posúvame sa krok za krokom,“ uviedla partnerka z víťaznej dvojice.

V Tallinne sa to nemohlo opakovať. Pre pandémiu koronavírusu platia prísne opatrenia. Odstupy a rúška sú povinné aj počas slávnostného vyhlásenia víťazov. Platí to aj počas fotografovania.

Pre túto dvojicu to už bola siedma medaila na majstrovstvách Európy, od roku 2015 ani raz nechýbali na pódiu. Na olympiáde v Pjongčangu im však medaila ušla a stále je to pre nich bolestivá spomienka.

So svojím partnerom Vladimirom Morozovom získala v Tallinne striebro.

„Nie je to pre nás nová situácia. Keď sme začali pretekať medzi seniormi, mali sme takých súperov ako Volosožarová a Trankov, Stolbovová a Klimov, Bazarovová a Larjonov či Kavagučiová a Smirnov,“ poznamenala Jevgenija Tarasova.

Bonusy za nové prvky?

Najlepšiu východiskovú pozíciu pred Pekingom budú mať spomedzi Rusov tentoraz Mišinová s Galljamovom.

Majú svojský štýl, radi skúšajú rôzne variácie zdvíhačiek. „Za netradičné a nové prvky by mohli rozhodcovia udeľovať bonusy. Myslím si, že to by motivovalo športovcov, aby neustále hľadali nové riešenia,“ navrhol Galljamov.

Jeho partnerka si tiež myslí, že športové dvojice sa budú technicky stále posúvať. „Ak by to bolo len o choreografii, športové dvojice by sa nedali veľmi rozlíšiť od tancov na ľade,“ tvrdila.