Rusi získali kompletnú zbierku medailí, padol svetový rekord

Len 17-ročná Filcová v nominácii na ME na poslednú chvíľku nahradila reprezentačnú kolegyňu Emu Doboszovú. Tá mala blízky kontakt s osobou nakazenou koronavírusom a do dejiska šampionátu nemohla odcestovať. Filcová si síce v Tallinne vytvorila nové osobné maximum v kariére v KP, na postup to ale nestačilo.

Do finále sa kvalifikovalo 24 najlepších z KP. V ňom sa najviac darilo Ruske Kamile Valievovej, ktorá pôjde do voľných jázd s veľkým náskokom.

Slovenka v skokoch predviedla nie úplne čistý trojitý lutz a po dobrej kombinácia dvoch trojitých tulupov nasledoval pád pri dvojitom axeli.

"Nemôžem povedať, že by som nebola so svojím dnešným výkonom spokojná. Aj keď tam boli chyby, ale snažila som sa dať do toho maximum. Vzhľadom na všetky okolnosti si myslím, že to celkom dobre dopadlo.

Som vďačná, že som tu mohla byť a že som mohla reprezentovať Slovensko aj napriek tomu, že som sa to dozvedela tak náhle. Ani tá príprava tak nebola taká, aká mala byť vzhľadom na to, že najbližšiu súťaž som mala mať až začiatkom februára.

Ale samozrejme som rada, že som tu mohla byť. Po návrate domom sa budem pripravovať na súťaž v talianskom merane a potom v Ľubľane," povedala Filcová v rozhovore pre web Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (SKrZ).