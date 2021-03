We are the champions, odkázali rozhodcom i svetu. Nakoniec skutočne vyhrali

Pre svoju voľnú jazdu si vybrali slávne skladby od skupiny Queen. Najprv v ňom zaznejú tóny Bohemian Rhapsody a jazda vyvrcholí piesňou We Are The Champions.

BRATISLAVA. Do upútavky pred svetovým šampionátom sa nedostali. V dvojminútovom zostrihu Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) sa objavili oba ďalšie ruské páry, no športová dvojica Anastasia Mišinová, Alexander Gaľamov chýbala.

„Je to pre nich väčšia zábava a na tréningu posúvajú jeden druhého. Je to motivujúca spolupráca,“ tvrdí trénerka.

„Teší ma najmä to, že sme tento úspech dosiahli s dvoma jazdami, ktoré nám pripravil Alexander Stepin. On bol môj najobľúbenejší choreograf,“ zdôraznila v krátkom videu ISU Anastasia Mišinová.

Nájdená inšpirácia

Krátky program poňal netradične: namiesto klasického baletu Esmeralda vytvoril modernejšiu verziu, ktorá sa viac hodila k mladej dvojici.

Vo voľnej jazde na skladby kapely Queen stvárni Alexander Freddieho Mercuryho, kým partnerka jeho inšpiráciu. Na začiatku ju stráca. „Odchádzam od neho, ale na konci sa znovu nájdeme. Freddie napíše novú pieseň a je znovu plný energie,“ vysvetľovala Mišinová triumfálny záver.

Koniec známej piesne je v závere jazdy trošku pozmenený. Po refréne „We are the champions“ slová „of the world“ sú odstránené. Ak si Mišinová s Gaľamovom túto jazdu ponechajú, pokojne by ich tam mohli vrátiť. Nebola by to žiadna neskromná trúfalosť, ale nespochybniteľný fakt.