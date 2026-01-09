V ruke držal fotografiu a plakal. Prišiel o oboch rodičov, bojuje o ich spoločný sen

Keď uvidel svoje známky, už neudržal slzy. V ruke držal fotografiu, na ktorej stojí medzi svojimi rodičmi na korčuliach ako trojročný chlapec.
Americký krasokorčuliar Maxim Naumov má za sebou jedno z najťažších vystúpení svojho života.
Po krátkom programe je na majstrovstvách Spojených štátov na štvrtom mieste a stále je v hre o jednu z troch olympijských miesteniek.
Posledný rozhovor o olympiáde
Naumov ešte nikdy nestál na stupňoch víťazov na americkom šampionáte, v ostatných troch rokoch skončil zhodne na štvrtom mieste.
Pred rokom ho po skončení pretekov postihla obrovská tragédia. Jeho rodičia Jegvenija Šiškovová a Vadim Naumov boli v lietadle, ktoré sa zrazilo s vojenskou helikoptérou. Letecké nešťastie si vyžiadalo 68 obetí.
Medzi nimi bolo 11 mladých krasokorčuliarov, štyria tréneri a trinásti ich rodinní príslušníci, ktorí sa zúčastnili na majstrovstvách Spojených štátov v meste Wichita v Kansase.
VIDEO: Krátky program Maxima Naumova na majstrovstvách USA
Naumov sa po nepredstaviteľnej strate rozhodol pokračovať vo svojej kariére.
„Náš posledný rozhovor s rodičmi bol o olympiáde. Ak by som sa tam dostal, znamenalo by to pre mňa celý svet. Preto bojujem, s touto myšlienkou sa zobúdzam, s touto si ľahnem, každý jeden deň,“ vysvetľoval 24-ročný krasokorčuliar.
Jeho rodičia štartovali na dvoch olympiádach, v športových dvojiciach vyhrali majstrovstvá sveta v roku 1994. Zo svetových šampionátov mali aj striebro a bronz, z európskych šampionátov štyri bronzy a jedno striebro.
Je to o odolnosti
Na tohtoročnom šampionáte zajazdil Naumov veľmi dobrý krátky program. Úvodný štvoritý salchow síce trochu pretočil, ale ostatné prvky boli už bez najmenšej chybičky.
„Celé je to o odolnosti. To je nastavenie, ktorého sa držím celú túto sezónu. Zistil som, že v časoch ťažkého emocionálneho vypätia stále môžem trochu pridať. Mám v sebe myšlienku: čo ak? Čo ak napriek všetkému, čo sa stalo, stále to môžem dokázať? Toto mi pomáha prekonávať sa každý deň,“ vravel.
Naumov po skončení jazdy držal v ruke fotografiu, na ktorej je spolu so svojimi rodičmi. Zachytáva moment, keď stál prvý raz v živote na korčuliach.
Viackrát fotku pobozkal a keď sa objavili jeho známky, rozplakal sa.
„Myslel som na svojich rodičov. Na ich úsmev, smiech, čo mi hovorievali, ich slová… Celé sa to prehráva v mojej hlave, najmä v takýchto chvíľach. Milujem ich,“ povedal dojatý pretekár.
Naumov získal v krátkom programe 85,72 bodu. Na tretieho Jasona Browna stráca necelé tri body.
Priebežným lídrom je podľa očakávaní Ilia Malinin, ktorý získal 115,10 bodu a má vyše 25-bodový náskok pred druhým Tomokim Hiwatashim.
Spojené štáty majú v kategórii mužov tri olympijské miestenky. Voľné jazdy mužov sú na programe v sobotu večer o 22.30 slovenského času.