Hagara je ťažký profík. Napriek chorobe znovu zajazdil vynikajúci krátky program

Mladý slovenský krasokorčuliar to už dokázal viackrát v minulosti a opäť to potvrdil aj na majstrovstvách sveta juniorov v Debrecíne.

Vedie úradujúci majster sveta Minkju Seo z Kórey so skóre 86,68 bodu, na druhom mieste je Japonec Rio Nakata, ktorý získal 86,04 bodu. Tretia priečka patrí Američanovi Jacobovi Sanchezovi so skóre 82,88 bodu. Štvrtý Japonec Šunsuke Nakamura má na konte 81,29 bodu.

Voľná jazda mužov je na programe v piatok večer. Hagara ju nacvičoval aj so štvoritým tulupom. „Aj sa mi to celkom darilo, ale veľa som padal na zadok. Spravila sa mi veľká modrina, že som jeden deň ani nevedel zdvihnúť nohu. Tak sme si povedali, že pôjdeme voľnú jazdu s axlami, ale verím, že raz ten štvorák príde,“ vravel Hagara.

„Boli to prvé preteky, v ktorých som sa musel kvalifikovať do voľnej jazdy a mal som to niekde v hlave,“ uviedol Václavík, pre ktorého je to prvý veľký šampionát.