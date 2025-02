Jeho skoky boli legendárne. Predviedol prvý štvorák, salto skákal aj po päťdesiatke

Keďže muži súťažili na konci olympiády, bolo kľúčové, aby koleno vydržalo. Sabovčík v niektoré dni ani nešiel na ľad, len si išiel zabehať v olympijskej dedine. Súperi sa čudovali: to je nejaká zvláštna príprava…

Pred olympiádou v Sarajeve ho však nepovažovali za favorita. Mal vážne problémy s kolenom, trikrát do týždňa mu z neho ťahali vodu.

V Sarajeve však bol po „povinkách“ iba na štvrtom mieste. „Chcel som mať aspoň malú medailu z povinných cvikov. Nevedel som, že na olympiáde ju nedávajú. Nie, že by sa mi nepodarili povinné cviky, ale skončil som štvrtý. Bol som strašne smutný, že som žiadnu medailu nezískal,“ spomínal Sabovčík.

„Išiel som do šatne a už som si začal vyzúvať korčule. Začali za mnou chodiť ľudia, že som tretí. Rýchlo som sa musel dať dohromady a ísť na stupne,“ zaspomínal si Sabovčík.

Sabovčík bol mimoriadny skokanský talent, mal nádherný trojitý axel. Je to skok, ktorý má tri a pol rotácie, pretekár sa pri ňom odráža smerom dopredu.

Keď jej Sabovčíka pridelili, najprv to nebolo príjemné ani trénerke, ani pretekárovi. „Zo začiatku sme si veľmi ťažko zvykali, no potom tá práca z roka na rok bola lepšia a ku koncu už bola veľmi zábavná a krásna,“ vravela Búřilová.

Sabovčík bol rodený skokan, v zámorí dostal prezývku Jumping Joe. „Aj svalové vlákna mal vyslovene na skoky. Mal patričnú výšku, to znamená, že mal dosť času aj na rotáciu,“ spomínala jej dlhoročná trénerka Agnesa Búřilová.

„Nikto sa nezaujíma o to, či som skočil štvoritý skok, alebo či som dvojnásobný majster Európy. Ale keď sa povie bronzový medailista z olympiády, to pre celý svet niečo znamená,“ zdôraznil.

Bola to najcennejšia medaila jeho kariéry, ktorá mu zabezpečila slávu aj za oceánom.

VIDEO: Voľná jazda Jozefa Sabovčíka na ME 1986

„Najprv sme ten skok skúšali na tréningu. Potom, keď už tam bola asi 70-percentná úspešnosť, tak vždy, keď bola nejaká exhibícia alebo iné vystúpenie, ako prídavok vždy išiel skočiť štvorák. Takto sme to dávali na verejnosť,“ opisovala Búřilová.

To, čo sa vtedy zdalo ako science-fiction, je už dnes realita. Zo štvoráka sa stáva nutnosť, väčšina pretekárov ovláda dva-tri rôzne štvorité skoky.

Jej zverenec si to s Browningom vydiskutoval. Vraj prví boli obaja.

Hore nohami

Sabovčík mal v rukáve aj ďalší, nemenej efektný trik – salto. „Nie je to až také ťažké, treba na to odraz, a najmä človek si to už vo vzduchu nemôže rozmyslieť,“ zdôrazňoval.

Inšpiroval ho Terry Kubicka, ktorý salto predviedol na olympiáde v Innsbrucku v roku 1976.

Medzinárodná korčuliarska únia v ďalšej sezóne už salto zakázala, najmä preto, lebo ide o riskantný prvok. Odzneli však aj názory, že salto na ľad nepatrí preto, lebo robí z krasokorčuľovania cirkus.