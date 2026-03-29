Diváci boli z neho vo vytržení. Malinin si Prahu užíval, šampionát chcel brať ako relax

„Ilia, si viac než len šampión!“
„Môj jediný boh je boh štvorákov!“
„Ilia, vezmeš si ma?“
To sú len tri z množstva bannerov pre Iliu Malinina, ktoré sme videli v pražskej O2 Aréne počas majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní.
Z 21-ročného Američana sú diváci vo vytržení, aj na verejných tréningoch sprevádzali každý jeho pohyb obdivné vzdychy a výkriky.
Kým však všetci okolo neho šaleli, samotný Malinin pôsobil veľmi vyrovnane a uvoľnene.
Aj bez štvoritého axla
„Mám pocit, že to boli asi najľahšie majstrovstvá sveta, aké som kedy zažil. Olympiáda totiž znamenala taký tlak, že po nej mi to tu na svetovom šampionáte pripadalo, akoby som tu nebol vôbec pod žiadnym tlakom,“ vysvetľoval po voľnej jazde už ako trojnásobný majster sveta.
Vyhral suverénnym spôsobom. Získal celkovo 329,40 bodu, pred druhým Jumom Kagijamom mal náskok takmer 23 bodov.
Nepotreboval k tomu rekordných sedem štvoritých skokov, ani štvoritý axel.
Malinin mal napokon vo svojej voľnej jazde päť štvorákov: flip, lutz a kombinácie štvoritého lutza s trojitým salchowom, štvoritého tulupa s trojitým tulupom a štvoritého salchowa s dvojitým axlom.
Na tréningoch pritom viackrát skočil aj štvoritý rittberger a štvoritý axel.
„Posledné preteky sezóny som bral trochu ako relax, chcel som si to užiť,“ odpovedal na otázku, prečo sa rozhodol ísť bez štvoritého axla.
„Vyhodnotil som to tak, že by to bol priveľký risk. Ale určite ho ešte v budúcnosti uvidíte,“ usmieval sa.
Možno v inom vesmíre...
Malinin je jediný na svete, ktorý skáče axel so štyrmi rotáciami. Keďže axel je jediný skok s odrazom dopredu, ide prakticky o štyri a pol rotácie.
Tento náročný prvok sa mu však stal osudným na olympijských hrách v Miláne.
Mal ho ako druhý skok v poradí a keď namiesto štvoritého skočil iba jednoduchý, začalo to s ním ísť dolu vodou.
Napokon sa mu zo siedmich skokových prvkov podarili len tri a z pozície lídra klesol na konečné 8. miesto.
„Niekoľko dní som na to myslel neustále, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Rozmýšľal som nad množstvom rôznych vecí, ktoré som mohol robiť inak, aby to dopadlo inak.
Ale stalo sa, čo sa stalo. Možno v inom vesmíre som vyhral olympiádu a nešiel som na majstrovstvá sveta, ale teraz som tu. Vážim si a užívam si náš šport,“ vravel Malinin po krátkom programe, v ktorom si stanovil nové osobné maximum, 111,29 bodu.
Nájsť rovnováhu
Už aj pred olympiádou často upozorňoval v rozhovoroch na dôležitosť mentálneho zdravia. Vtedy to však ešte skôr vyznelo ako odkaz od niekoho, kto tieto veci vníma, ale vôbec sa ho netýkajú.
„Ľudia vidia skoky a považujú to za nadľudské, ale za zavretými dverami sme rovnakí, ako všetci ostatní,“ zdôraznil.
Sám mal povesť neporaziteľného pretekára. V Miláne sa však tie pomyselné zavreté dvere na chvíľu otvorili a fanúšikovia uvideli Malinina zraniteľného a bezradného.
„Po olympiáde som si uvedomil, že nie sme len športovci, ale aj ľudia. Musíme milovať náš šport, inak rýchlo príde vyhorenie.
Bolo pre mňa ťažké nájsť rovnováhu medzi túžbou predviesť tie najlepšie možné výkony, no zároveň mať z korčuľovania radosť a nepodľahnúť očakávaniam a tlaku,“ vysvetľoval v Prahe.
Malininov recept je jednoduchý: musíte myslieť aj na seba. „Možno to znie sebecky, ale myslím si, že je dôležité, aby si človek uvedomil, aké sú jeho potreby.
Je v poriadku niekedy povedať nie a vedieť, čo presne chcete robiť,“ prezradil na tlačovej konferencii.
Paralelné salto
Americký krasokorčuliar síce nevyhral olympijské zlato v individuálnych pretekoch, na ZOH ho však spoznali aj tí, ktorí o ňom doteraz nevedeli.
Na všetkých sociálnych sieťach kolovali jeho saltá.
Malinin si uvedomuje divácky dopyt a na každom verejnom tréningu potešil fanúšikov týmto prvkom.
Na poslednom tréningu pred sobotňajšími voľnými jazdami, ktorý sa konal napriek skorej rannej hodine (od šiestej do deviatej) pred vypredaným hľadiskom, začal niečo vysvetľovať francúzskemu pretekárovi.
Tí, čo vedia, že aj Adam Siao Him Fa skáče saltá, už tušili, že príde niečo výnimočné.
Dvaja skvelí krasokorčuliari predviedli dokonale synchronizované paralelné salto a hala ich odmenila mohutným potleskom.
„Na tomto šampionáte som sa chcel baviť a užiť si každý jeden moment na ľade,“ vravel Malinin.
„Publikum bolo výnimočné a dodávalo nám veľa energie. Diváci podporovali všetkých,“ vyzdvihol.
Pred voľnou jazdou si stanovil jednoduchý cieľ: dojazdiť to v jednom kuse. „Myslím, že sa mi to podarilo,“ smial sa trojnásobný šampión.