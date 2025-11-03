Na kanadskom podujatí vytvoril nový svetový rekord. Americký krasokorčuliar vylepšil bodový zisk

SASKAATOON. Americký krasokorčuliar Ilia Malinin vytvoril na podujatí ISU Grand Prix v kanadskom Saskatoone nový mužský svetový rekord vo voľných jazdách.
Dvojnásobný majster sveta zvíťazil v nedeľu so ziskom 228,97 bodu, čím vylepšil hodnotu 227,79 b. z minuloročných MS. Spoločne s krátkym programom získal dokopy 333,81 b.
Celkový rekord (335,30) drží jeho krajan Nathan Chen z finále Grand Prix v roku 2019.
„Bol to jeden z najlepších programov tejto sezóny. Pracoval som na tom, aby bol čo najčistejší. Na ľade som sa cítil veľmi dobre,“ citovala 20-ročného Malinina agentúra DPA.