Vracia sa do haly, kde prvýkrát ukázal potenciál. Mladý Slovák chce preniknúť do top 10

Na ľade pôsobil veľmi sebavedomo, skočil aj trojitý axel a postup do voľných jázd mu ušiel iba o necelý bod .

TALLINN. Pred tromi rokmi bol v Tallinne najmladším účastníkom európskeho šampionátu. Mal iba 15 rokov, no už vtedy ukázal svoj potenciál.

„Dolaďoval som najmä prechody v jazdách a trénoval som aj štvoritý tulup,“ prezradil. Je však nepravdepodobné, že štvoritý skok zaradí do jazdy už teraz.

„Mojou ambíciou je byť v top 10. Budem bojovať, aby som to dokázal. Tým pádom by Slovensko malo o rok dve miestenky,“ doplnil.

Hagara mal počas sezóny problémy s členkom, mal v ňom zápal, bolesť ho obmedzovala. „Možno tam stále je nejaký zápal, ale necítim to v korčuli, čo je dobré,“ poznamenal.

Mladý Slovák halu v Tallinne pozná veľmi dobre, absolvuje v nej už štvrté preteky. Dvakrát sa v Tondiraba Jäähall predstavil na majstrovstvách sveta juniorov (v roku 2020 bol 33., v roku 2022 skončil na 21. mieste) a pred tromi rokmi aj na majstrovstvách Európy seniorov.

„Je už celkom únavné zase ísť do toho istého mesta, rád by som navštívil aj iné,“ vravel so smiechom Hagara.

Pôvodne sa tohtoročný šampionát mal konať v Záhrebe, ale Chorváti sa "pre nepredvídateľné okolnosti" v máji vzdali organizácie.

Už druhý rok po sebe tak musel na poslednú chvíľu zaskakovať nový usporiadateľ. Vlani sa konali ME v Kaunase, ale pôvodne ich mala hostiť Budapešť.