Organizácia nebola bezchybná. Hagara však začal nový rok vo veľkom štýle

Na jeseň sa pre zranenie nezúčastnil na challengri vo Varšave, preto mu chýbali jedny preteky do svetového rebríčka.

„Potreboval som ešte jednu súťaž do rebríčka ISU, a práve preteky v Sofii mali najviac priaznivý dátum. Na konci sezóny by už nebol veľmi čas,“ uviedol 18-ročný pretekár.

Postupne sa zlepšuje

„Som spokojný so svojimi jazdami. Do Sofie som išiel trochu s únavou, lebo som v ťažkom tréningovom procese, ale odjazdil som čisto. Viem však aj to, že mám aj na viac,“ vravel pre Sportnet Hagara.

V decembri zvíťazil na majstrovstvách štyroch krajín, kde dostal skvelé známky. Jeho skóre v Sofii bolo trochu nižšie, ale na medzinárodných šampionátoch sú rozhodcovia vždy prísnejší ako na majstrovstvách krajín.