Prvý zo Slovenska získal medailu na ZOH. Divín bol aj úspešným trénerom a rozhodoval súťaže

V nedeľu 22. februára uplynie 90 rokov od narodenia bývalého československého krasokorčuliara Karola Divína.
Rodák z Budapešti a strieborný medailista zo ZOH 1960 v Squaw Valley zomrel 6. apríla 2022 vo veku 86 rokov po dlhej chorobe.
Karol Divín bol tiež dvojnásobný majster Európy (1958, 1959), strieborný aj bronzový medailista z majstrovstiev sveta (striebro 1962, bronz 1964) aj z majstrovstiev Európy (striebro 1957, 1962, bronz 1954, 1955, 1956, 1964).
Na konte mal jedenásť titulov majstra Československa v krasokorčuľovaní. Potom sa z neho stal úspešný tréner a istý čas rozhodoval súťaže profesionálov.
Bol prvý z trojice slovenských a zároveň bratislavských krasokorčuliarov svetového mena (Ondrej Nepela, Jozef Sabovčík). Ako prvý zo Slovenska získal medailu na ZOH, majstrovstvách sveta i Európy a bezprostredne ovplyvnil rast najúspešnejšieho z tohto tria – Ondreja Nepelu.
Má členstvo v Sieni slávy Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a ocenili ho Striebornými kruhmi SOŠV (2000) a Zlatým odznakom SOŠV (2011).
Divín sa narodil v Budapešti 22. februára 1936. Ako osemročný sa s rodinou presťahoval do Plzne, po skončení kariéry pôsobil ako tréner dovedna pätnásť rokov v Kanade (okrem toho aj v Dánsku) a neskôr sa usadil v Brne.
Okrem slovenského pôvodu a v záujme jeho krasokorčuliarskej kariéry sa celá rodina rodina v čase jeho dospievania presťahovala do Bratislavy a väčšinu najväčších úspechov dosiahol počas pôsobenia v Slovane, kde v rokoch 1959–1964 trénoval pod vedením svetovo uznávaného odborníka Ivana Mauera.