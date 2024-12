Slovensko má tímovú trofej. Hagara si chybu nedovolil, šťastná Šelmeková nemala slov

Vo voľnej jazde na motívy Jamesa Bonda získal 162,24 bodu, jeho osobné maximum z medzinárodných pretekov je 149,46 bodu. Na národných majstrovstvách zvyčajne dostávajú pretekári väčšie body. Hagara zatiaľ nemá v jazde štvoritý skok, no vďaka krásne a precízne predvedeným prvkom predbehol aj pretekárov, ktorí mali vo voľnej jazde dva štvorité skoky.

„Trénoval som tvrdo, vyšlo mi všetko ako som chcel. Som za to rád,“ zdôraznil.

„Zo začiatku som sa cítil v strese, ale keď som skočil prvý axel, tak už som vedel, že pôjdem čisto. Som veľmi spokojný, lebo som sa nevzdal a úplne do konca som išiel na maximum. Som šťastný z toho výkonu,“ uviedol pre Sportnet Hagara.

Na juniorských Grand Prix mu trochu robil problémy axel, v Tešíne ho však skákal s veľkou istotou.

„Vtedy som išiel do toho s menšou silou. Naučil som sa, že musím do toho skoku ísť najviac ako viem a potom to skočím,“ prezradil.

Hagara sa môže pripravovať na svoje štvrté majstrovstvá Európy. „Videl som koniec Lukášovej jazdy, celkom ma dostal do stresu, ako aj ostatní. Všetci mali vysoké skóre. No nedovolil som si chybu a to je hlavné,“ vyhlásil Adam Hagara.

Kuriózna situácia

Lukáš Václavík po nie najideálnejšom krátkom programe vo voľnej jazde zabojoval. Zajazdil tretiu najlepšiu voľnú jazdu a v celkovom hodnotení poskočil zo šiesteho miesta na štvrté.