Legendárny Rus nemal zľutovanie. Syna poslal na ľad aj napriek vysokej horúčke, odviezla ho sanitka

Jevgenij Pľuščenko patrí medzi najslávnejších krasokorčuliarov.
Jevgenij Pľuščenko patrí medzi najslávnejších krasokorčuliarov.
SITA|6. nov 2025 o 17:32
Napumpovali sme ho všetkými možnými liekmi a on korčuľoval ako hrdina, hovoril po šou otec.

BRATISLAVA. Alexander Pľuščenko je dvanásťročný syn legendárneho ruského krasokurčuliara Jevgenija.

Aj on sa venuje tomu, čo miloval jeho otec a mal množstvo úspechov počas svojej kariéry.

Počas predstavenia "Šípková Ruženka" v Petrohrade mal údajne vystupovať na ľade s teplotou 39 stupňov a neskôr ho mala sanitka odviezť do nemocnice.

Údajne ho jeho otec Jevgenij nemal kým nahradiť, tak ho poslal na ľad napriek zdravotným ťažkostiam. Informoval o tom web sport-express.ru.

"Celú noc mal horúčku, zrážali mu ju, bolo mu zle, bol v hroznom stave. Ale nemali sme na výber, musel korčuľovať.

Spomínam si na seba – musel som korčuľovať v takýchto situáciách. Jeho mama Jana správne povedala: 'A čo ak by boli majstrovstvá sveta a ty si v takom stave? Niet inej možnosti!'

Existujú samozrejme iné metódy, silnejšie tabletky. Ale napumpovali sme ho všetkými možnými liekmi a on korčuľoval ako hrdina," povedal Pluščenko starší po šou.

Syn Alexander však o deň neskôr poprel správu o hospitalizácii po šou pre zvýšenú teplotu.

"Ahoj všetci. Som v poriadku. Všetci píšu, že ma odviezla sanitka, ale nikam ma neodviezli, v nemocnici som nebol. Len prišli, aby ma vyšetrili. Čo sa týka toho, že som vystúpil na šou s teplotou.

Bolo to moje osobné rozhodnutie, pretože ma nemal kto nahradiť. Navyše to bol deň 43. narodenín môjho otca," povedal vo videu na sociálnej sieti podľa uvedenej webstránky v novom článku.

