Najlepší Slovák padal vo filme zbytočne. Nepela sa snažil žiť naplno, nebol spoľahlivý stroj

BRATISLAVA. Vo štvrtok prichádza do kín celovečerný film o slovenskom športovcovi 20. storočia Ondrejovi Nepelovi.
Vo filme účinkuje aj najlepší súčasný slovenský krasokorčuliar Adam Hagara ako dablér herca Josefa Trojana, ktorý hrá Ondreja Nepelu.
Hagarova sestra a trénerka Alexandra sa vo filme objaví v úlohe Liany Drahovej.
Ponuka z oboch filmov
Pôvodne mal byť dablérom Ondreja Nepelu krasokorčuliar Vilém Hlavsa. Natočil aj úplne prvý trailer.
Pre nedostatok financií sa však výroba filmu na dva roky zastavila.
Pred rokom Adama Hagaru oslovili až dva štáby, keďže o Nepelovi sa naraz pripravujú dva filmy.
Hovoril s predstaviteľmi oboch štábov. S režisérom Gregorom Valentovičom sa stretol pred rokom na Memoriáli Ondreja Nepelu v deň voľnej jazdy.
„Pán režisér ma zaujal, lebo o krasokorčuľovaní vedel toho veľa. Je veľký fanúšik. Zdôrazňoval, že chce, aby ten film bol veľmi dobrý. Preto som si nakoniec vybral tento film,“ vysvetľoval Hagara.
Hagarovci sa smejú, že sa do filmu postupne dostala celá rodina. Alexandra dostala úlohu Liany Drahovej a vo filme účinkuje aj Vilém Hlavsa, s ktorým sa medzičasom Hagarová dala dokopy.
„Môj priateľ tam už nie je ako dablér, ale tiež dostal hereckú rolu. Spravili sme z toho rodinný film, lebo aj náš najmenší brat Mirko sa tri sekundy mihne na plátne,“ vravela s úsmevom Hagarová.
Prestoje boli náročné
Všetky ľadové scény sa nakrútili za päť dní po Hagarovom návrate z majstrovstiev sveta v Bostone.
Nakrúcalo sa na hlavnej ploche Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu, ktorý museli vizuálne prispôsobiť na tú dobu.
Hlavný dej filmu sa odohráva pred majstrovstvami sveta 1973, ktoré sa konali v Bratislave.
Nepela pôvodne chcel skončiť už o rok skôr, túžil po tom, aby jazdil v revue Holiday on Ice. Vtedajší režim ho však nepustil. Dovtedy vždy poslušný krasokorčuliar nemal na výber, ale svojim spôsobom dával najavo, že nie je spokojný.
Práve táto situácia plná vnútorných dilem zaujala režiséra Gregora Valentoviča.
Nakrúcanie sa uskutočnilo od skorého rána do večera. Niekedy sa naň prišiel pozrieť aj Hagarov tréner Vladimír Dvojnikov, ktorý mal na vedľajšej ploche tréningy s deťmi.
„Náročné bolo, že počas nakrúcania boli dlhé prestoje. Niečo som nakrútil, potom som musel tridsať minút stáť. Za ten čas stuhnú nohy, potom sa ťažko skáče, ťažko korčuľuje,“ prezradil slovenský krasokorčuliar.
„Ja som dávala pozor, aby si neublížil, lebo bol čerstvo po sezóne,“ poznamenala jeho sestra, ktorá absolvovala viac dní nakrúcania. Začínala vo februári v Prahe na letisku, bola aj v Tatrách.
„Veľmi som si to vychutnávala. Páčilo sa mi to, bolo to niečo nové,“ podčiarkla.
Študoval Nepelov štýl
Ondrej Nepela skákal iba dva rôzne trojité skoky, salchow a toeloop (odpichnutý rittberger).
Hagara si pozeral staré videá s jazdami športovca storočia a všímal si jeho štýl a typické pohyby.
Musel si nacvičiť časti jeho jazdy z majstrovstiev sveta. „Je to trochu modifikované, nie je to na sekundu presne jeho jazda, aby to vo filme vyzeralo lepšie a nakrúcalo sa z lepších uhlov,“ priblížil zákulisné detaily.
„Z krasokorčuliarskeho hľadiska to nebolo až také náročné. Snažil som sa prispôsobiť svoje korčuľovanie jeho štýlu. Jeho prekladanie dopredu bolo špecifické, silno sa odrážal a pritom mal natiahnuté nohy. Dúfam, že sa to podobá,“ vravel.
Po nakrúcaní potom týždeň mal na tréningu problém, aby sa to odnaučil, lebo stále sa odrážal tak ako Nepela.
VIDEO: Voľná jazda Ondreja Nepelu na MS 1973
V jednej scéne musel aj padať. „Hneď prvá scéna, ktorú sme nakrúcali, bola o páde. Mali sme vtedy problém s ľadom, boli tam hrboli. Na takom ľade som musel skákať trojitý salchow a potom spadnúť, takže som sa aj trochu bál. Išli sme to asi šesťkrát,“ prezradil detaily.
Jeho sestra dozerala, aby sa mu nič nestalo. „Spravil to veľmi šikovne, aj režisér ho chválil, že to vyzeralo super,“ dodala Hagarová.
Práve táto scéna sa však napokon do filmu nedostala. „Pri každom filme sa stane, že niektoré scény vystrihnete, aby sa udržal hlavný motív. Je to bežné. Takže vlastne padal zbytočne. Samozrejme, keď som to nakrúcal, tak som nevedel, že to tam nebude,“ vravel režisér a scenárista Gregor Valentovič.
V krasokorčuľovaní sa vyzná a preto si dával záležať aj na detailoch, aby pred skokmi boli na záberoch správne nájazdy.
„S Adamom sa mi pracovalo fantasticky. Bol úžasný, obetavý, bol v korčuliach niekoľko hodín, čo nie je pre neho úplne zdravé. Ale Adam išiel cez mŕtvoly, bol veľmi ochotný. Ak by sme nemali jeho, bolo by to veľmi náročné. On tú jazdu odjazdil niekoľkokrát za sebou. Je veľmi milý a pokorný človek, som jeho veľký fanúšik a celej rodiny Hagarovcov,“ zdôraznil.
VIDEO: Adam Hagara po premiére filmu
Nepela nebol len robot
Hlavná dejová línia filmu sa venuje Nepelovej snahe byť sám sebou.
Vyjadruje ju aj scéna, v ktorej si korčuľuje len pre seba a vymýšľa si niečo nové.
„Tam sme mali ukázať pravé ja Nepelu, takže som skákal aj náročnejšie skoky, ktoré Nepela v skutočnosti neskákal. Je to časť, v ktorej Nepela akoby spoznáva svoje pohyby a zisťuje o sebe, aký je človek a čo by naozaj chcel,“ zdôraznil Hagara.
Nepelu mnohí vnímali ako spoľahlivý stroj, ktorý pravidelne prinesie zlatú medailu.
„Keď jazdil pre ostatných, musel byť robotický, vystretý, napnutý. Chceli sme ukázať kontrast, že keď korčuľoval pre seba, tak mohol byť uvoľnený, šťastný,“ vysvetľoval Hagara.
Počas natáčania sa skamarátil s predstaviteľom Ondreja Nepelu Josefom Trojanom.
„Preňho to bolo ešte náročnejšie ako pre mňa, lebo on nie je zvyknutý, že stojí na ľade štyri hodiny, takže ho nohy boleli každý deň. No a on do toho mal podávať aj herecký výkon,“ vyzdvihol Hagara.
„Musím pochváliť Josefa Trojana, že za krátky čas sa veľmi dobre naučil korčuľovať. Trénoval ho môj priateľ. Mal aj hodiny baletu,“ doplnila Hagarová.
Snažil sa žiť naplno
Krasokorčuľovanie spája šport s umením. Hagarovci tvrdia, že ako pretekári mali výhodu, lebo sú zvyknutí na ľade vyjadrovať emócie.
S herectvom ako takým však predtým nemali skúsenosti.
„Často sme museli na korčuliach aj improvizovať, režisér nám nechal v tomto voľnú ruku,“ vysvetľovala Hagarová.
Choreografom korčuliarskych scén bol už spomínaný Vilém Hlavsa, on prispôsoboval aj Nepelove jazdy podmienkam filmu, ale aj schopnostiam Josefa Trojana.
Okrem toho má vo filme aj dve herecké roly. Aj preto ho režisér Valentovič nazval tichým hrdinom filmu.
„Nakrúcanie bolo mentálne náročnejšie ako fyzicky. Na konci dňa sme už všetci išli z posledného, boli sme unavení a museli sme to prekonať. Ale výsledok je dobrý,“ vyhlásil Hagara.
„Mal som pred Nepelom rešpekt, lebo mnohí ľudia si ho ešte pamätajú. Chcel som ho stvárniť v najlepšom svetle,“ dodal.
Hagarovci si vážia, že sa mohli stať súčasťou tohto filmu. „Stretli sme veľmi veľa dobrých ľudí a našli sme si celoživotných priateľov. Sme za to vďační,“ podčiarkla Alexandra Hagarová.
Hagara priznal, že príbeh športovca storočia je pre neho inšpiráciou.
„Bol to jeden z najlepších krasokorčuliarov, akých Slovensko malo a možno aj svet. Jeho život bol ovplyvnený dobou, ale snažil sa žiť naplno. Nikdy sa nevzdával, snažil sa byť čo najšťastnejší, ako mohol byť,“ skonštatoval.