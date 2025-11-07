Hagara dokázal, že štvorák už má krásne natrénovaný. Spravil však nečakanú chybu

NHK Trophy - GP ISU
krátky program mužov - výsledky:
1.
Juma Kagijama (Japonsko)
98,58 b
2.
Šun Sato (Japonsko)
96,67 b
3.
Junhwan Cha (Kórejská republika)
91,60 b
4.
Boyang Jin (Čína)
83,92 b
5.
Lukáš Britschgi (Švajčiarsko)
83,45 b
9.
Adam Hagara (Slovensko)
72,52 b
BRATISLAVA. Debut najlepšieho slovenského krasokorčuliara na seniorskom okruhu Grand Prix sa začal výborne.
Adam Hagara otvoril svoj krátky program na NHK Trophy v japonskej Osake nádherným štvoritým tulupom. Neskôr však spravil preňho veľmi netypickú chybu a pred voľnou jazdou je na deviatom mieste.
Polepšil si v druhej známke
Z dvanástich účastníkov mužskej súťaže úspešne zvládli štvoritý skok piati. Patril medzi nich aj Hagara.
Slovenský pretekár skočil aj peknú kombináciu trojitého lutza s trojitým tulupom a následnú piruetu vo váhe mal za najvyšší level štyri.
Nasledoval však nečakaný pád z trojitého axla, čo ho stálo minimálne štyri-päť bodov.
V závere programu na piesne Bruna Marsa dostal za piruety level tri, respektíve dva, kroková pasáž tiež bola ohodnotená na level dva.
Hagara získal v krátkom programe 72,52 bodu, jeho osobným maximom je 80,90 bodu. Dosiahol ho ešte na juniorskej Grand Prix v minulej sezóne v Slovinsku.
V aktuálnom ročníku dostal na Nepelovom memoriáli 71,77 bodu, tam však spadol zo štvoritého skoku. Na gruzínskom challengri Trialeti Trophy získal za čistú jazdu 78,94 bodu.
Tešiť ho však môže fakt, že v porovnaní s predchádzajúcimi pretekmi si v Osake napriek pádu zlepšil druhú známku, takzvané programové komponenty.
Na Nepelovom memoriáli mal 33,20 bodu, v Gruzínsku 35,35, kým tentoraz 36,46 bodu.
„Bolo vidieť, že sem patrí“
Vyzdvihol to aj predseda Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Peter Majerník, ktorý je priamo v dejisku pretekov.
„Štvoritý tulup bol super, už ho má spoľahlivo stabilný. Škoda axla, ale druhú známku si od Nepelovho memoriálu polepšil. Tréneri po hodnotení na Nepelovom memoriáli popracovali na krokovke a je to výrazne lepšie,“ uviedol pre Sportnet Majerník.
Hagaru v Osake sprevádza trénerka a sestra Alexandra. „Adam išiel, čo mal, nevzdal ani jeden skok. Opäť dokázal, že štvorák už má veľmi pekne natrénovaný. Škoda len toho axla a nejakých chybičiek v poslednej piruete. Ináč slušný výkon na prvú Grand Prix,“ zhodnotila výkon svojho zverenca Hagarová.
„Aj napriek pádu má slušné umiestnenie. Nebyť pádu, bol by o pár priečok vyššie. Bolo vidieť, že sem patrí. V sobotu samozrejme zabojuje a ako vždy sa pokúsi zajazdiť, čo má nacvičené,“ doplnila.
Po krátkom programe vedie domáci Juma Kagijama so skóre 98,58 bodu, nasleduje jeho krajan Šun Sato so skóre 96,67 bodu. Kórejčan Junhwan Cha na treťom mieste má 91,60 bodu.
Voľné jazdy mužov sú na programe v sobotu ráno o 8:30 slovenského času. Hagara nastúpi na ľad v prvej rozjazdke ako štvrtý v poradí o 9:01.