Slovensko ich neuznalo, pomohol im precedens. Boli ako besní, vravel expert

BRATISLAVA. Dlhé roky pripomínalo národný tím „na diaľku“. Futbalisti prichádzali z rôznych kultúr, rôznych futbalových škôl.
Mnohí hráči, ktorí prešli mládežníckymi reprezentáciami iných krajín, sa nakoniec rozhodli pre reprezentáciu svojich rodičov či starých rodičov.
Prvý oficiálny medzištátny zápas odohralo Kosovo až v marci 2014, keď v Mitrovici nastúpilo proti Haiti (0:0).
Súhlas mu udelila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pod podmienkou, že na zápase Kosovo nemôže vystavovať svoje národné symboly, vlajku či hymnu.
Niektorí fanúšikovia vtedy zareagovali pálením tých srbských. Kosovo dodnes neuznalo niekoľko iných štátov - vrátane Slovenska.
Prijateľný súper? Omyl
Už v marci ho vyzve náš národný tím v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Rozhodol o tom štvrtkový žreb vo švajčiarskom Zürichu.
Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave.
V prípade postupu budú v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.
Na prvý pohľad ide o prijateľného súpera. Ale iba na prvý.
Kosovo je presný typ tímu, ktorý vie Slovensku tradične robiť problémy – rýchly, agresívny, nepríjemný v súbojoch, kvalitný na lopte a veľmi motivovaný.
Mladá krajina má síce iba okolo 1,8 milióna obyvateľov, no jeho diaspora je obrovská a výrazne ovplyvňuje kvalitu reprezentácie. Mnohí hráči pôsobia alebo pôsobili v mládežníckych tímoch Švajčiarska, Nemecka či severských krajín, kde získali nemeckú disciplínu, škandinávsku robustnosť a balkánsku kreativitu.
Žreb baráže európskej kvalifikácie o postup na MS 2026
semifinále:
Taliansko - Severné Írsko
Wales - Bosna a Hercegovina
Ukrajina - Švédsko
Poľsko - Albánsko
Turecko - Rumunsko
Slovensko - Kosovo
Dánsko - Severné Macedónsko
Česko - Írsko
finále:
Wales/Bosna a Hercegovina - Taliansko/Severné Írsko
Ukrajina/Švédsko - Poľsko/Albánsko
Slovensko/Kosovo - Turecko/Rumunsko
Česko/Írsko - Dánsko/Severné Macedónsko
Hviezdy z veľkých líg
Trebárs v roku 2020 vyhralo Kosovo iba jediný zápas z desiatich. A to ten posledný. Odvtedy sa výrazne zlepšilo. V roku 2025 vyhralo sedem z deviatich zápasov. Oba zápasy so Švédskom. A prehralo iba raz so Švajčiarskom. Kosovo bolo lepšie aj v konfrontácii so Slovinskom (2:0 a 0:0).
Vo svetovom rebríčku FIFA je Kosovo až na 80. mieste, Slováci sú na tom oveľa lepšie: 45. Ale na ihrisku to môže vyzerať inak.
Trebárs kapitán a stopér Amir Rrahmani pôsobí v SSC Neapol, kde je dlhé roky oporou.
Vedat Muriqi je hviezdou RCD Mallorca. V tejto sezóne dal v 11 zápasoch španielskej ligy už šesť gólov. Obávaný útočník skóroval v drese národného tímu už 32- krát.
Krídelník Edon Zhegrova pôsobí od roku 2025 v Juventuse Turín, predtým bol dlhé roky oporou OSC Lille.
Kreatívny stredopoliar Milot Rashica pôsobil v Premier League (Norwich City) a štyri sezóny bol hviezdou Werder Bremen v bundeslige. Dnes je hráčom Besiktasu Istanbul.
Noví hrdinovia Kosova
Mërgim Vojvoda je oporou Coma v talianskej lige. Väčšina hráčov Kosova však pôsobí v solídnych európskych kluboch.
Nemecký tréner Franco Foda vedie Kosovo od februára 2024. Za ten čas vyhrali 12 z 19 zápasov, čo je úspešnosť viac ako 63 percent. Slovenský tréner Francesco Calzona má úspešnosť viac ako 47 percent.
Balkánska krajina, ktorá vyhlásila nezávislosť od Srbska v roku 2008 sa v máji 2016 stala aj členom Európskej futbalovej federácie – UEFA.
V septembri 2016 Kosovo odohralo svoj prvý súťažný zápas.
V kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2018 Kosovčania remizovali na pôde Fínska 1:1.
„Naše mužstvo sa cítilo ako víťaz. Ste najlepší, ste noví hrdinovia Kosova," odkázal futbalistom tamojší prezident Hašim Thaci.
Vyrovnávajúci gól strelil Valon Beriša. Z penalty pokoril fínskeho brankára Lukáša Hradeckého, rodáka z Bratislavy.
Snažili sa ako besní
„Snažili sa ako besní, robili nám veľké problémy. Boli fakt dobrí a bod získali zaslúžene. Bolo z nich cítiť, že prežívajú niečo špeciálne,“ uviedol vtedy pre SME Hradecký.
Kosovčanov bolo počuť aj v hľadisku.
„Prišlo ich tiež dosť. Kričali a robili skvelú atmosféru. Viem, že u nás v Turku žije veľa ľudí z Kosova, ďalší prišli aj zo Švédska,“ dodal Hradecký.
A kto bol vtedy najlepším hráčom? „Asi Valon Beriša,“ tvrdil Hradecký.
Ešte pár hodín pred zápasom pritom Beriša nevedel, či dostane povolenie nastúpiť. V rovnakej neistote boli aj ďalší piati jeho spoluhráči, ktorí predtým reprezentovali Albánsko.
Pri debute Kosova v roku 2016 platilo: Celkovo šestnásť nových kosovských posíl nastúpilo za šesť rôznych európskych krajín: takmer polovica za Albánsko, ďalší za Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko a Nórsko.
FIFA a precedens
Aj keď FIFA neumožňuje futbalistom zmeniť dres seniorskej reprezentácie, v prípade Kosova však spravila precedens.
Stredopoliar Beriša, ktorý v minulosti 19-krát reprezentoval Nórsko a narodil sa v Malmö, sa stal historicky prvým strelcom Kosova v súťažnom zápase.
Prvý zápas Kosova rozhodoval Slovák Ivan Kružliak, na čiarach mu pomáhali krajania Tomáš Mókoš a Ondrej Brendza.
Vlna migrácie kosovských Albáncov zo začiatku deväťdesiatych rokov spôsobila, že futbalisti s kosovskými koreňmi v súčasnosti reprezentujú Švajčiarsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko, Nemecko či Belgicko.
Strela priamo do srdca
Trebárs na majstrovstvách Európy vo Francúzsku 2016 nastúpilo proti sebe Albánsko a Švajčiarsko. Sedem hráčov vrátane najväčších hviezd Granita Xhaku a Xherdana Shaqiriho malo korene práve v Kosove.
V albánskom tíme malo väzby na Kosovo až jedenásť futbalistov.
Pokusy kosovských predstaviteľov pretiahnuť hráčov na svoju stranu vyvolalo mnoho vášní.
„Je nám veľmi ľúto, že hlavnou prioritou Kosova je lanáriť našich hráčov namiesto konsolidácie vlastných futbalových rezerv. Toto správanie vystavilo našich hráčov a ich rodiny do veľmi náročnej situácie,“ ohradila sa švajčiarska futbalová federácia.
Albánske médiá prirovnali rozhodnutie niektorých hráčov reprezentovať Kosovo za strelu priamo do srdca.