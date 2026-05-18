Iránsky tím začal v Turecku s prípravou na MS. V USA sú vraj futbalisti vítaní

Iránska futbalová reprezentácia pricestovala v pondelok do tureckej Antalye, kde absolvuje záverečnú prípravu pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku.
V susednej krajine budú chcieť skompletizovať aj cestovné víza do Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.
Na letisku pristálo 22 hráčov spoločne s realizačným tímom. Výprava zotrvá v Turecku niekoľko týždňov a následne by mala odletieť do USA.
Iránsky tím dúfa, že stihne odohrať v tureckom meste dva priateľské zápasy, vrátane jedného proti Gambii 29. mája.
Reprezentácia bude mať na MS základňu v štáte Arizona. Iránci sa pre vojenský konflikt s USA a Izraelom snažili presunúť si zápasy základnej G-skupiny do Mexika, ale neuspeli.
V Los Angeles a Seattli sa postupne stretnú s Novým Zélandom, Belgickom a Egyptom.
Konflikt je síce oficiálne od 8. apríla dočasne pozastavený vďaka prímeriu, no rokovania údajne uviazli na mŕtvom bode.
Predstavitelia USA trvajú na tom, že Irán je na turnaji vítaný. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že akýkoľvek problém by nebol s iránskymi hráčmi, ale skôr s „niektorými ďalšími ľuďmi, ktorých by chceli priviesť so sebou“.
Tým naznačil, že niektorí z nich môžu mať väzby na Revolučné gardy, ktoré Washington označil za teroristickú organizáciu.