    V Bratislave sa opäť uskutoční konferencia o športovej psychológii, témou je spolupráca

    Jednou z tém konferencie bude aj podpora duálnej kariéry u biatlonistov. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|6. máj 2026 o 18:00
    Už je tradíciou, že v Bratislave sa každoročne uskutoční konferencia o športovej psychológii.

    Ôsmy ročník podujatia „Psychológia v športe“ sa venuje najmä spolupráci. Uskutoční sa vo štvrtok 14. mája.

    Konferenciu organizuje Slovenská asociácia športovej psychológie, s podporou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), Slovenského paralympijského výboru (SPV) a Ligy na ochranu slovenských športovcov (LOSS).

    Odborný program konferencie tvoria prednášky zahraničných aj slovenských športových psychológov a psychologičiek.

    Konferenciu otvorí Katie Sparks z Veľkej Británie s prednáškou zameranou na význam podporného systému okolo športovca a dôrazom na spoluprácu medzi trénermi a rodičmi.

    Ďalšími hosťami sú Malgorzata Slawinska z Poľska, Anastasiya Khomutova z Veľkej Británie a Jan Chvojan z Českej republiky. Hovoriť budú o vplyve trénera na prevenciu vyhorenia, o zvládaní duálnej kariéry a o očakávaniach v multidisciplinárnom tíme a ich vplyve na spoluprácu.

    Netradičný formát

    Témou konferencie je tento rok spolupráca, organizátori sa rozhodli siahnuť po menej zvyčajnom formáte – dvojice odborníkov a odborníčok v športe, budú hovoriť o ich spolupráci pri príprave reprezentačných týmov a individuálnych športovcov a športovkýň.

    Silvia Šušorová spolu s basketbalovou trénerkou Tatianou Gallovou budú hovoriť o spoločnej práci aj s ďalšími členmi realizačného tímu a predstavia svoje postrehy, tipy a skúsenosti, ktoré môžu byť prínosné aj v iných športových kolektívoch.

    Peter Kuračka so stolnotenisovou trénerkou a zároveň športovou psychologičkou Natáliou Grigelovou budú hovoriť o spolupráci v rámci komplexného systému Národného stolnotenisového centra mládeže a jej vplyve na školskú výkonnosť, tréningový proces aj na prípravu na vrcholné podujatia ako sú ME a MS.

    Posledným blokom konferencie bude panelová diskusia s osobnosťami slovenského športu na tému „Spolupráca vo vrcholovom a mládežníckom športe“. Pozvanie do nej prijali riaditeľ futbalového klubu FC Košice Ádám Geri, bývalý cyklista Ján Valach a cez online prenos sa do diskusie pridá aj atlétka Gabriela Gajanová.

    Konferencia prebehne v prezenčnej forme v hoteli Gate One v Bratislave, zároveň je pripravená aj možnosť online účasti, v oboch prípadoch so zabezpečeným tlmočením. 

    Všetky informácie o konferencii vrátane prihlasovania sa sú zverejnené na webe Slovenskej asociácie športovej psychológie.

