Násilie môže motivovať, ale nie je to cesta. Športovec podá lepší výkon, ak je v pohode

Mnohí stále veria tomu, že iba tvrdé až násilné metódy vedú k úspechu, hoci dáta potvrdzujú, že športovec, ktorý je v pohode, podáva oveľa lepšie výkony. Poukazujú na to aj viaceré stanoviská a vyhlásenia Medzinárodného olympijského výboru a Európskej federácie športových psychológov.

BRATISLAVA. Násilie v škole či na pracovisku každý odsudzuje, no na športoviskách to už nie je také jednoznačné. Niektorí diváci si chodia na tribúny ventilovať svoj hnev a frustráciu, niektorí rodičia chcú uskutočniť vlastné nenaplnené sny cez svoje deti a niektorí tréneri nedokážu ovládať emócie. Násilné správanie je prítomné aj medzi športovcami a ostáva často skryté.

Táto téma bola dlho tabu aj v Chorvátsku, no po prvej kampani nasledovali ďalšie a v krajine sa aktuálne školí štyridsať budúcich koordinátorov pre bezpečný šport z rôznych športových odvetví.

To zahŕňa prijatie jasne definovaných pravidiel na ochranu detí, zavedenie bezpečných a transparentných postupov pri nábore pracovníkov, vypracovanie etických kódexov správania pre všetkých zainteresovaných (trénerov, športovcov, rodičov, zdravotnícky personál, dobrovoľníkov…) a zabezpečenie účinných mechanizmov na nahlasovanie a riešenie akýchkoľvek obáv týkajúcich sa bezpečnosti a pohody mladých športovcov.

Platí to však aj opačne. Keď tréneri vystupujú ako pozitívne vzory – prejavujú záujem, rešpekt a úprimný záväzok k fair play – neodovzdávajú len technické zručnosti, ale formujú aj hodnoty.

Môžeme povedať, že v krajinách, ktorých je násilie viac tolerované v každodennom živote, sa to odráža aj v športe. Ale ak sa rozprávame o násilí v športe, skôr mám na mysli špeciálnu kultúru prostredia v určitých kluboch či organizáciách.

Platí, že v postkomunistických krajinách je násilie v športe bežnejšie a akceptovanejšie, alebo je to príliš zovšeobecňujúce tvrdenie?

Náš prístup by nemali určovať osobné domnienky, ale princípy rešpektu, psychologickej bezpečnosti a vývinovej primeranosti.

Okrem toho ako odborníci – najmä pri práci s deťmi – máme povinnosť regulovať svoje správanie v súlade so svojou profesionálnou úlohou a etickou zodpovednosťou.

Je dôležité zdôrazniť, že to neznamená, že je prijateľné používať „tvrdé metódy“ pri niektorých športovcoch len preto, že predpokladáme, že sú dosť odolní, aby to zvládli. Môžeme veľmi ľahko nesprávne odhadnúť ich emocionálnu odolnosť.

Tie isté slová môžeme vysloviť rôznym tónom. Veta „Bež, bež, bež!“ môže byť povzbudzujúca, alebo ak to tréner povie pohŕdavo a jeho neverbálne prejavy tiež naznačujú hnev, či nedôveru, športovec to bude vnímať a bude sa cítiť zle.

Nie je to vždy jednoduché. Krik sám o sebe nie je problém, kouč môže kričať preto, aby ho bolo počuť, ale môže ísť aj o krik, ktorý ponižuje a zraňuje športovca.

Ak sa športovci cítia dobre a cítia podporu, tak na súťaži sú emocionálne stabilní a dokážu udržať pozornosť a sústrediť sa na to, aby podali čo najlepší výkon.

Na druhej strane, aj násilie môže mať motivačný účinok.

Násilie môže byť silným motivátorom, pretože zasahuje naše najzraniteľnejšie psychologické stavy – vyvoláva strach, hanbu alebo naliehavú potrebu obnoviť si pocit vlastnej hodnoty.

V takýchto situáciách sa ľudia často snažia podať výkon nie iba z túžby zlepšiť svoje schopnosti či dosiahnuť športové výsledky, ale preto, aby sa vyhli poníženiu, emocionálnej bolesti alebo vnímanému ohrozeniu.

Motivácia, ktorá vychádza zo snahy vyhnúť sa negatívnym následkom, je však spojená so strachom z chýb. V takýchto prípadoch sa športovci sústreďujú iba na to, aby neurobili chybu, namiesto toho, aby sa zamerali na to, čo môžu dosiahnuť.

Tento typ motivácie úzko súvisí s predsúťažnou úzkosťou, ktorá ovplyvňuje výkon športovcov tak, že im bráni podať najlepší možný výkon.

Naopak, keď sa športovci cítia posilnení, podporovaní, cítia dôveru a že si ich vážia, budú mať väčšiu sebadôveru, odolnosť a emocionálnu stabilitu, ktoré im umožňujú podať najlepší výkon v najdôležitejších chvíľach.

Ako môžu tvrdé až násilné metódy poznačiť výkon športovcov?

Športovci veľa vydržia, sú schopní uniesť fyzickú i psychickú bolesť, ale často sme potom svedkami toho, že v tej kľúčovej chvíli sa pod veľkým tlakom zosypú.

Často potom práve v tom najdôležitejšom momente si chcú dať pauzu alebo nadobro skončia so športom. Všetci sa potom čudujú, prečo práve teraz, veď sme na tieto preteky čakali dva roky?!